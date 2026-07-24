promjenjivo vrijeme

Slijedi novi val nestabilnosti: Ponegdje će biti olujnog nevremena

M.Da.

24.07.2026 u 21:15

Zagrepčani su se sklonili od jake kiše
Zagrepčani su se sklonili od jake kiše Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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Subota će biti mirna, ali će jutra biti hladna. U nedjelju se očekuje nova nestabilnost, koja će trajati do ponedjeljka ujutro

Nakon turbulentnog tjedna, petak je donio smirivanje vremena, koje bi se trebalo nastaviti i u subotu. Prema prognozi DHMZ-a, tako bi se trebalo nastaviti i u subotu.

Prevladavat će sunčano, poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, a na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju.

Jutro će u unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu većinom od 16 do 21 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva.

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U nedjelju opet nestabilno

No, već u nedjelju će biti opet promjenljivo oblačno i nestabilno. Pljuskovi s grmljavinom bit će češći i izraženiji na Jadranu i područjima uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak kada je moguće i nevrijeme s jakim i olujnim vjetrom.

U utorak stabilno i pretežno sunčano. Vjetar će u nedjelju na kopnu biti slab do umjeren jugozapadni, a u ponedjeljak sjeverni i sjeverozapadni, a u utorak će slabjeti.

Na Jadranu će umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo slabjeti u ponedjeljak, najprije na sjeveru. U utorak će zapuhati bura. Temperatura zraka u postupnom porastu.

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