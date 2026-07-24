Slijedi novi val nestabilnosti: Ponegdje će biti olujnog nevremena

Nakon turbulentnog tjedna, petak je donio smirivanje vremena, koje bi se trebalo nastaviti i u subotu. Prema prognozi DHMZ-a, tako bi se trebalo nastaviti i u subotu.

Prevladavat će sunčano, poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, a na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju.

Jutro će u unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu većinom od 16 do 21 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva.