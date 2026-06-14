Zapovjednik DVD-a Jakšić Domagoj Kir rekao je Hini da je škola ostala bez dijela krova te da vatrogasci saniraju posljedice nevremena. Sreća jest da pri tome nije bilo stradalih.

'Škola je ostala bez krova, a sada navlačimo najlon', rekao je Kir, koji se u trenutku razgovora nalazio na krovu školske zgrade.