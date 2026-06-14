nevrijeme u jakšiću

'Škola je ostala bez krova, a sada navlačimo najlon'

Bi. S. / Hina

14.06.2026 u 22:14

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL
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Snažno nevrijeme koje je u nedjelju zahvatilo dijelove Požeško-slavonske županije oštetilo je krovište osnovne škole u Jakšiću, a vatrogasci su tijekom večeri postavljali zaštitni najlon kako bi spriječili daljnje prodore oborinske vode

Zapovjednik DVD-a Jakšić Domagoj Kir rekao je Hini da je škola ostala bez dijela krova te da vatrogasci saniraju posljedice nevremena. Sreća jest da pri tome nije bilo stradalih.

'Škola je ostala bez krova, a sada navlačimo najlon', rekao je Kir, koji se u trenutku razgovora nalazio na krovu školske zgrade.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Požega naveli su da područje Grada Požege nije bilo pogođeno nevremenom te da je, prema informacijama kojima raspolažu, nevrijeme zahvatilo područje Papuka, dio Psunja i općinu Jakšić.

Nadležne službe procijenit će razmjere štete nakon obilaska terena i završetka hitnih intervencija.

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