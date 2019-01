Započela sjednica Vijeća za obranu, što će državni vrh reći o propalom natječaju za avione?

Točno u 10:30 u Vili Prekrižje započela je sjednica Vijeća za obranu na kojoj će se raspravljati o propalom natječaju za nabavku vojnih zrakoplova

Na sjednici su se pojavili predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ministar obrane Damir Krstičević i drugi. Na dnevnom redu je rasprava o propalom pokušaju nabave vojnih zrakoplova, no nakon sjednice neće biti izjava, već će javnost biti obaviještena priopćenjem.

To uoči sjednice Vijeća za obranu nije otkrio ni ministar obrane Damir Krstičević. 'Da podsjetim još jednom - natječaj je bio transparentan, Hrvatska je izabrala izraelsku ponudu, Izrael je imao predodobrenje SAD-a, no trebali su od SAD-a dobiti i konačno odobrenje. Neki dan ste vidjeli da su došli u MORH i da su rekli da obavezu koju su imali nisu osigurali, da nisu dobili odobrenje i da je to isključivo njihova odgovornost', rekao je Krstičević, podsjetivši kako se danas na tu temu održava i sjednica Vijeća za obranu, kao i sjednica Vlade.

'Proces ćemo transparentno zatvoriti na Vladi. S ovim znanjem krećemo u nov proces koji će biti najbolji, s ciljem da Hrvatska dobije kvalitetan višenamjenski avion i da dobije nadzor svog zračnog prostora. Vlada će učiniti sve da se to i dogodi', rekao je ministar.