Vlada na zatvorenom dijelu sjednice donijela više kadrovskih odluka

Na zatvorenome dijelu današnje, 32. sjednice Vlada je donijela više kadrovskih odluka pa je tako imenovala Sašu Ristera povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Orahovice.

Skupštini društva HŽ Cargo d.o.o. predloženo je imenovanje Dragana Marčinka za člana Uprave – direktora, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju na razdoblje od četiri godine.

Radi odlaska u mirovinu, s danom 31. prosinca 2020., državnoj službenici Sanji Palčić povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te je to ovlaštenje, s danom 1. siječnja 2021., dano državnoj službenici Ani Vukas, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci.