[DOKUMENT] Velike promjene Kaznenog zakona: Na udaru zlostavljači žena, napadači na učitelje i socijalne radnike, a uvodi se i - zabrana pristupa internetu!

Sa sjednice Vlade u saborsku proceduru poslane su izmjene Kaznenog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te Zakona o kaznenom postupku, kojima se pooštravaju kazne za nasilje, ali i dodatno štite profesije poput socijalnih radnika i učitelja

'Cijeli ovaj paket ima kao cilj pooštravanje kazni i kaznene politike u odnosu na djela nasilja u obitelji i svih oblika nasilja. A važan cilj ovog paketa ubrzavanje je kaznenog postupka, jer ako se on vodi presporo, imamo ozbiljan problem. Želimo i jasnije povući granicu između prekršaja i kaznenog djela', kazao je na sjednici Vlade ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, predstavljajući paket zakonskih izmjena.

'Jer to je bio vrlo čest razlog koji su i udruge što se bave zaštitom žrtava spominjale i tražile - sam naziv 'spolni odnošaj bez pristanka' vrlo je dvojben i u javnosti nije proizveo dobre efekte, nego samo nejasnoće i gnjev žrtava', kazao je Bošnjaković.

Vlada je poslušala sugestije udruga i javnosti te se iz zakona briše kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka, odnosno bit će inkorporirano u kazneno djelo silovanja. Rastu i kazne za silovanje i, ovisno o težini djela, iznosit će najmanje jednu do maksimalno 10 godina.

Status službene osobe za socijalne radnike i učitelje

Status službene osobe, sukladno obećanjima, dobit će socijalni radnici te radnici u prosvjeti. Napad na te dvije profesije ubuduće će se tretirati kao napad na službenu osobu.

'Znamo i sami kakve smo imali incidente vezane uz zaposlene u centrima za socijalnu skrb i u školskim ustanovama, tako da širimo definiciju pojma službene osobe', rekao je Bošnjaković.

No dodatnu zaštitu dobit će neke druge profesije. Jača kaznenopravna zaštita predlaže se za osobe koje obavljaju poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, odnosno uvodi se novo kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi.

'Ako netko vozi autobus s 50 učenika i ako netko prema njemu počini kazneno djelo, to zaista treba biti posebno sankcionirano', dao je primjer Bošnjaković.

Kao što je na samoj sjednici najavio i premijer Andrej Plenković, iz zakonodavstva se briše kazneno djelo teškog sramoćenja.

'Po broju predmeta vidi se da to kazneno djelo nije naišlo na nekakvu primjenu u praksi, a imamo i druge metode i načine, a to je kroz građanski postupak. Ako je nekome povrijeđena čast te ugled, može u civilnom postupku tražiti naknadu štete i to je zapravo primjerena zaštita', rekao je Bošnjaković.