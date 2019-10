Grupna silovanja, brutalno premlaćivanje. Što se to događa u Zadru? 'Cijela Hrvatska ide unatrag, mi smo samo malo hrvatskiji od drugih'

Nakon odluke tamošnjeg suda da na slobodu pusti grupu silovatelja 16-godišnje djevojčice Zadar se našao u centru pozornosti i na meti kritika da je grad u kojemu užasno nasilje postaje sve prisutnije i sve se više tolerira. Pitali smo poznate Zadrane, književnike Stanislavu Nikolić Aras, Želimira Perića i Romana Simića te sociologa Svena Marcelića što misle o tome

'Međutim činjenica je da se u Zadru u posljednje vrijeme opetovano događaju užasi na svim razinama. To da se najnormalnije po njemu hoda s ustaškim tetovažama, da se u hol osnovne škole postavlja Gospin kip, da se na misi žene proziva štracama - sve je to dio iste priče. Kad se na papir stavi ono što se događalo u Zadru posljednjih nekoliko godina, postaje jasno da nešto ozbiljno nije u redu. Odselila sam se otamo zbog sustavnog gašenja kulturne scene i osjećaja da sve što radim pada u crnu rupu. Ranije je grad imao puno jači urbani život i svakako manje ovakvih incidenata. Govorim to i iz perspektive majke i srednjoškolske profesorice. Provela sam 15 godina u tamošnjoj gimnaziji i mogu pratiti kako se srozavala kultura grada i kamo je odveo taj krivi, licemjerni moral. Pamtim slučaj silovanja na plaži Kolovare i to da je žrtva na kraju morala napustiti Zadar. Ne silovatelji, nego žrtva i njena obitelj, jer nisu mogli više živjeti u gradu', podsjeća Nikolić Aras na još jedan stravičan slučaj iz 2013., kad su na zadarskoj plaži Kolovare petorica u dobi od 16, 17, 18, 19 i 22 godine grupno silovala 17-godišnju maturanticu.