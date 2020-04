Vlada je, na 226. sjednici, održanoj prošlog četvrtka, pod 13. točkom dnevnog reda, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, donijela odluku da se povećaju plaće Krunoslava Dugalića, ravnatelja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i njegove pomoćnice Ivane Rukavina.To povećanje zakamuflirano je formulacijom te točke dnevnoga reda nazvane Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Kako je Vlada usvojila spomenuti prijedlog, ravnatelju Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, koeficijent je povećan s dosadašnjih 3,201 na 3,395, pa će tako Krunoslav Dugalić, čije je plaća do sada iznosila 15.186,99 kuna (koliko je naveo u imovinskoj kartici) primiti lijepu povišicu te će mu plaća iznositi nešto više od 19.000 kuna. Njegova pomoćnica, pak, koja je do sada imala koeficijent 2,425, sada će, odlukom Vlade od prošlog četvrtka, zahvaljujući novom koeficijentu od 2,910, također imati veću plaću, piše Telegram.

Uz to, unatoč najavljenim rezanjima plaće i odluci o zabrani novih zapošljavanja, odlukom Vlade u HAPIH-u se uvodi i radno mjesto koje do sada nije postojalo, funkcija zamjenika ravnatelja, čiji je koeficijent 3.007. Na to bi mjesto, kako se neslužbeno čuje, trebao doći Krunoslav Karalić, sadašnji pomoćnik ministrice poljoprivrede, koji vodi Upravu za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište. Karalić koji je prije dolaska na dužnost pomoćnika u Ministarstvu poljoprivrede radio kao docent na osječkom Poljoprivrednom fakultetu, a u imovinskoj kartici naveo je kako mu je plaća 13.262,35 kuna.