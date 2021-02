Više od 20 milijuna ljudi u Velikoj Britaniji primilo prvu dozu cjepiva

Više od 20 milijuna ljudi u Velikoj Britaniji primilo je prvu dozu cjepiva protiv covida-19, izrazio je u nedjelju zadovoljstvo ministar zdravstva Matt Hancock. "Jako sam sretan zbog toga što je više od 20 milijuna ljudi dosad cijepljeno u Velikoj Britaniji", rekao je Hancock u videoporuci objavljenoj na Twitteru.

Zahvalio je "svima koji su došli kako bi primili cjepivo, jer smo sve sigurniji da cjepivo štiti vas i vašu zajednicu, a to je ujedno rješenje i za sve nas". "Pred nama je još dug put, ali napredujemo velikim koracima", dodao je.

Velika Britanija, teško stradala u pandemiji koja je pokosila oko 123.000 ljudi, računa na masovno cijepljenje kako bi mogla izaći iz karantene uvedene u siječnju i kako bi se zaustavio novi, veoma opasan val koronavirusa koji se pripisuje zaraznijem soju što se pojavio na jugu Engleske.

U okviru te kampanje koja je počela početkom prosinca i jedna je od najuspješnijih u svijetu, vlada planira da svi stariji od 50 godina prime prvu dozu do 15. travnja, a do kraja srpnja svi odrasli.

Zatim će se cijepljenje, kako se ne bi usporio njegov tijek, nastaviti ovisno o dobi, a ne o zanimanjima kao što su policajci i učitelji, u skladu s preporukama znanstvenog odbora koji nadgleda kampanju. Prvo će se cijepiti osobe od 40 do 49 godina, zatim one u tridesetima a najposlije odrasli od 18 do 29 godina.

Vlada je već ostvarila plan da do sredine veljače Pfizer/BioNTechovim i AstraZenecinim/Oxfordskim cjepivima koja su trenutačno u upotrebi, djelomično procijepi oko 15 milijuna osoba starijih od 70 godina, medicinsko osoblje te korisnike i zaposlenike domova za umirovljenike.