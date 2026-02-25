Više od 1700 Afrikanaca bori se za Rusiju? 'Samo su namamljeni i prevareni te stavljeni na prve crte'

Govoreći zajedno sa svojim kolegom iz Gane, Sibiha je rekao da se vode razgovori s vladama diljem Afrike kako bi se spriječilo da njihovi građani budu uvučeni u takve sheme. Gana će sljedeće godine predsjedavati regionalnim blokom Afričke unije.

'Jasno vidimo da Rusija pokušava uvući afričke građane u smrtonosni rat', rekao je Sibiha na konferenciji za novinare. 'Prema našim podacima, trenutno se u ruskoj vojsci bori preko 1780 građana s afričkog kontinenta.'

Afrički borci došli su iz 36 različitih zemalja diljem kontinenta, dodao je.