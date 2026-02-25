Više od 1700 Afrikanaca bori se za Rusiju? 'Samo su namamljeni i prevareni te stavljeni na prve crte'

Više od 1700 Afrikanaca bori se za Rusiju u njezinom ratu u Ukrajini , rekao je u srijedu ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha, dodajući da Moskva koristi obmanu kako bi ih navela na borbu
Govoreći zajedno sa svojim kolegom iz Gane, Sibiha je rekao da se vode razgovori s vladama diljem Afrike kako bi se spriječilo da njihovi građani budu uvučeni u takve sheme. Gana će sljedeće godine predsjedavati regionalnim blokom Afričke unije.
'Jasno vidimo da Rusija pokušava uvući afričke građane u smrtonosni rat', rekao je Sibiha na konferenciji za novinare. 'Prema našim podacima, trenutno se u ruskoj vojsci bori preko 1780 građana s afričkog kontinenta.'
Afrički borci došli su iz 36 različitih zemalja diljem kontinenta, dodao je.
Ruske vlasti su negirale ilegalno regrutiranje afričkih građana za borbu u oružanim snagama.
Međutim, izvješća o afričkim muškarcima koji su namamljeni u Rusiju obećanjima o poslovima i završavaju na ukrajinskoj bojišnici postala su češća posljednjih mjeseci, stvarajući napetosti između Moskve i nekih uključenih zemalja.
Ganski ministar vanjskih poslova Samuel Okudzeto Ablakwa rekao je da su mnogi Afrikanci koji se bore za Rusiju žrtve obmane, namamljeni na dark webu obećanjem običnih poslova.
'Nemaju sigurnosnu pozadinu. Nemaju vojnu pozadinu. Nisu obučeni', rekao je Ablakwa. 'Samo su namamljeni i prevareni, a zatim stavljeni na prve crte.'
Ablakwa je izrazio solidarnost s Ukrajinom i pozvao na prekid vatre kako bi se okončao rat, koji je u utorak obilježio četvrtu godišnjicu. Rekao je da će zatražiti od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da oslobodi dvojicu ganskih ratnih zarobljenika, koji su zarobljeni boreći se za Rusiju.
Gana će tijekom svog predsjedanja Afričkom unijom promovirati programe za podizanje javne svijesti o mrežama trgovine ljudima koje prijevarno regrutiraju za ruske snage, rekao je Ablakwa.