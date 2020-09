Više od 170 država pridružilo se WHO-ovoj inicijativi za cjepivo

Više od 170 država pridružilo se COVAX-u, svjetskoj inicijativi za cjepivo Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), objavio je čelnik te institucije u četvrtak.

"Više od 170 država pridružilo se platformi COVAX i time dobilo garantirani pristup najvećem svjetskom portfelju cjepiva", rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus u četvrtak, dan prije isteka roka za prijavu u tu inicijativu kojoj je cilj pravedna raspodjela cjepiva diljem svijeta.

WHO je ranije objavio da su pomoć u osiguravanju cjepiva zatražile 92 siromašnije države, dok je 80 bogatijih zemalja izrazilo interes, no neke još moraju potvrditi svoje sudjelovanje do isteka roka.