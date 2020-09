Više od 100 tisuća ljudi ostaje bez stručne spreme, neki i bez posla: Zašto rektori diskriminiraju vlastite studente?!

Polaznici stručnih studija, po tko zna koji put, pitaju se samo jedno pitanje: Zašto rektori diskriminiraju vlastite studente? Jer primijeni li se ustavna odluka i usvoje izmjene i dopune zakona do 31. prosinca ove godine, njih 55 tisuća plus oko 50 tisuća onih koji su završili te studije ostat će bez pravne kvalifikacije, odnosno pri zapošljavanju će imati posljednju kvalifikaciju propisanu zakonom, a to je srednjoškolsko obrazovanje

Splitska inicijativa 300 = 300 naročito je aktivna posljednjih dana po ovom pitanju jer strepe da će biti naprosto izbrisani iz Zakona o kvalifikacijskom okviru ukoliko Ministarstvo obrazovanja po nalogu Ustavnog suda ne izradi novi zakonski okvir, a kako stvati stoje, osim prijedloga bivše ministrice Blaženke Divjak koji im je išao u prilog, zasad nema ničeg na stolu, javlja Slobodna Dalmacija.