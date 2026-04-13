Vili Beroš opet u problemima: Zbog jedne snimke mogao bi završiti na sudu

Nakon više od pet i pol godina od podnošenja kaznene prijave te dvije odbijenice, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu dao je za pravo Dijani Zadravec te naložio da se Vilija Beroša ispita u svojstvu osumnjičenika zbog neovlaštenog snimanja telefonskog razgovora
Snimka razgovora bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i bivše voditeljice radiologije kandidatkinje za ravnateljicu KBC-a Sestre Milosrdnice, Dijane Zadravec, mogla bi heroju nacije u doba covida priskrbiti novi kazneni postupak.
Osim u aferi mikroskopi, Beroš bi mogao biti optužen i zbog neovlaštenog snimanja telefonskog razgovora iz lipnja 2020. godine. Samo dva mjeseca poslije, Zadravec je protiv njega podigla kaznenu prijavu, a više od pet i pol godina poslije, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu donio je odluku da bi Beroša trebalo ispitati kao osumnjičenika, doznaje Jutarnji.
"Gospodin Beroš, koji se služi sramotnim stavljanjem na razglas svog sugovornika bez da ga upozna prethodno s time, pa potom još tajno snima razgovor bez privole u svom ministarskom uredu, i sve to u prisutnosti pet, šest svojih suradnika, ima još jedan u najmanju ruku neobičan pristup zakonu, a to je da ukazivanje na korupciju tumači kao ucjenu. Pozivam gospodina Beroša prvo da kaže tko su njegovi suradnici i zašto ih toliko skriva", napisala je Zadravec na društvenim mrežama nakon podnošenja kaznene prijave.
Snimka procurila u javnost
Tome je prethodilo curenje snimke u javnost. Zadravec je potvrdila autentičnost snimke te je optužila Beroša za nezakonito snimanje, što je on odbacio.
"Ja nisam snimao, uključio sam razglas da prisutni čuju o čemu je riječ, o pritiscima i insinuacijama... Niti sam razgovor snimio, a još manje da sam ga pustio u medije. Na sastanku je bilo pet, šest ljudi. Teoretski je moguće da je netko snimao, međutim, ja za to ne mogu odgovarati", rekao je tada Beroš.
Ima pravo žalbe
Općinsko državno odvjetništvo je tada odbacilo kaznenu prijavu Dijane Zadravec, zbog čega je ona sama preuzela kazneni progon te zatražila da se Beroša ispita u svojstvu osumnjičenika. To je najprije odbio sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu, tumačeći da je Berošu kao tadašnjem ministru, najprije trebalo skinuti imunitet.
No, Zadravec se na tu odluku žalila, Beroš je u međuvremenu smijenjen, pa je izvanraspravno vijeće ukinulo tu odluku, a novi sudac istrage je zaključio kako ipak postoji dovoljno osnovanih sumnji da se Beroša ispita.
Ipak, riječ je o nepravomoćnoj odluci na koju Beroš ima pravo žalbe. Ako izvanraspravno vijeće odbaci tu žalbu, Dijana Zadravec će moći protiv Beroša pokrenuti kazneni postupak.