Vili Beroš opet u problemima: Zbog jedne snimke mogao bi završiti na sudu

Nakon više od pet i pol godina od podnošenja kaznene prijave te dvije odbijenice, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu dao je za pravo Dijani Zadravec te naložio da se Vilija Beroša ispita u svojstvu osumnjičenika zbog neovlaštenog snimanja telefonskog razgovora

Snimka razgovora bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i bivše voditeljice radiologije kandidatkinje za ravnateljicu KBC-a Sestre Milosrdnice, Dijane Zadravec, mogla bi heroju nacije u doba covida priskrbiti novi kazneni postupak. Osim u aferi mikroskopi, Beroš bi mogao biti optužen i zbog neovlaštenog snimanja telefonskog razgovora iz lipnja 2020. godine. Samo dva mjeseca poslije, Zadravec je protiv njega podigla kaznenu prijavu, a više od pet i pol godina poslije, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu donio je odluku da bi Beroša trebalo ispitati kao osumnjičenika, doznaje Jutarnji. "Gospodin Beroš, koji se služi sramotnim stavljanjem na razglas svog sugovornika bez da ga upozna prethodno s time, pa potom još tajno snima razgovor bez privole u svom ministarskom uredu, i sve to u prisutnosti pet, šest svojih suradnika, ima još jedan u najmanju ruku neobičan pristup zakonu, a to je da ukazivanje na korupciju tumači kao ucjenu. Pozivam gospodina Beroša prvo da kaže tko su njegovi suradnici i zašto ih toliko skriva", napisala je Zadravec na društvenim mrežama nakon podnošenja kaznene prijave.

Snimka procurila u javnost Tome je prethodilo curenje snimke u javnost. Zadravec je potvrdila autentičnost snimke te je optužila Beroša za nezakonito snimanje, što je on odbacio. "Ja nisam snimao, uključio sam razglas da prisutni čuju o čemu je riječ, o pritiscima i insinuacijama... Niti sam razgovor snimio, a još manje da sam ga pustio u medije. Na sastanku je bilo pet, šest ljudi. Teoretski je moguće da je netko snimao, međutim, ja za to ne mogu odgovarati", rekao je tada Beroš.