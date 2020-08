Procurile snimke razgovora Beroša i Zadravec: Imat ćeš medijski skandal pred izbore

Na društvenim mrežama se pojavila snimka razgovora ministra zdravstva Vilija Beroša i zamjenice ravnatelja zagrebačke bolnice Sestre milosrdnice Dijane Zadravec na kojoj se spominju izbori. Tema razgovora je natječaj za ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, na koji se bila prijavila i Dijana Zadravec

Dijana Zadravec: Ovako, ne znam jesi li zaboravio ili nisi svjestan. Taj natječaj za ravnatelja Sestre milosrdnice je protuzakonit i protustatutaran. Znači koruptivan je, jer je napravljen da pogoduje jednoj osobi. Ti imaš izbor da takav natječaj poništiš, broj dva, da na takvom natječaju izabereš Zovaka, kao što si mi rekao, ili da takav natječaj poništiš i prepustiš da ga kasnije raspisuje netko drugi. Imat ćeš sigurno skandal jer jednostavno je to protuzakonit i koruptivan natječaj i protustatutaran...

Vili Beroš: Dijana. Ne. Gledaj. Dijana...

Zadravec: Pa dozvoli mi da dovršim.

Beroš: Samo molim te, nemoj dugo. Imam gužvu....

Zadravec: Sve ok... I pitanje, ono, je li istina ono što sam čula ovoga da imaš s imovinskom karticom i onu optužbu, ovoga, jel' ti to istina?

Beroš: Ne znam o čemu pričaš. Kakva imovinska kartica, kakva optužba?

Zadravec: Da, pa ja sam to čula, zato te pitam.

Beroš: Kakve to veze ima s ovim o čemu me pitaš?

Zadravec: Pa pitam je li to istina jer ne mogu vjerovati da je istina.

Beroš: A kakve to veze ima s ovim o čemu si me zvala?

Zadravec: Nema veze, to je druga tema, pitam te odmah jednu temu i drugu temu.

Beroš: Aha, dakle, ovako. Ja ću ti odmah odgovoriti o prvoj temi, a to je da nisam natječaj niti raspisivao niti ja to vodim, niti imam bilo kakve elemente...

Zadravec: Imat ćeš medijski skandal pred izbore da si odobrio izbor ravnatelja na natječaju koji je koruptivan, pogoduje jednoj osobi...

Beroš: Dijana, ovako. Upravno vijeće vodi postupak. Ja ću dati suglasnost ili neću dati suglasnost.

Zadravec: Pa ti si ministar! Zaboravio si da sam ti ja to sve pisala Upravnom vijeću i tebi na znanje, sve imaš pravno u svojim bilješkama. Idete pogodovati jednoj osobi na temelju protuzakonitog natječaja.

Beroš: Ali zašto meni to govoriš?

Zadravec: Ja ti govorim jer si ti ministar, Bože sveti.

Beroš: Ali kakve to veze ima? Ja sam ti rekao tko je i kako odlučio.

Zadravec: Imat ćeš odgovornost.

Beroš: Imat ću odgovornost kad je budem imao. Imat ću ako potpišem i kad potpišem.

Zadravec: Dobro. A ja ću te zvati danas kad ću biti i razgovarati s, ovoga, Andrejem.

Beroš: Dapače. Vrlo rado očekujem tvoj poziv. Hvala ti...

Zadravec: Ali protuzakonit natječaj, imaš izbor...

Beroš: Ja ne raspisujem natječaj i nisam odgovoran za njega. Ako se pokaže da je natječaj protuzakonit, vrlo je jednostavno, bit će poništen.

Zadravec: A i to ću ja pisati! Da ti unatoč brojnim upozorenjima na protuzakonit natječaj…

Beroš: Oprosti, kojim brojnim upozorenjima?

Zadravec: Što?! Ja sam vam to sve pisala i moji odvjetnički timovi, imate vi to sve u papirima, poslani su i na predsjednika Upravnog vijeća.

Beroš: Pa super, to ide tebi na ruku. To je super. Ali ja do sada...

Zdravec: Ti ideš u protuzakonit, protustatutaran natječaj...

Beroš: Hvala ti! Dijana hvala ti, hvala, hvala.

Zadravec: Ma nije hvala ti! Vidjet ćeš, imat ćeš skandal pred izbore. Jel’ to stranci treba?

Beroš: Gledaj, ja nisam stranka, ja nisam predsjednik stranke, ja nisam vodstvo stranke...

Zadravec: Ti hoćeš reći da je Andrej blagoslovio koruptivni natječaj?

Beroš: Gledaj, ja ti hoću reći ono što sam ti rekao. A to je da je vrh stranke, uključujući Andreja, tebi poslao jasnu poruku. Dijana moja, nemrem više od toga. Ja iz ovih okvira nemrem otić.

Zadravec: To nije točno! Ti ne možeš govoriti vrh stranke i Andrej u jednoj rečenici.

Beroš: Dijana, ja to mogu i jedino tako mogu. To je moja jedina sad mogućnost.

Zadravec: Hoćeš reći da si ti razgovarao s Andrejem i da je Andrej odabrao Zovaka? To mi hoćeš reći?

Beroš: Da, to ti hoću reći, da je vrh stranke odabrao put.

Zadravec: Ne, ne, ne! Da li je Andrej decidirano rekao da će Zovak biti ravnatelj?

Beroš: Dijana, ja s tobom ne želim razgovarati na ovakav način. A što se tiče ovog drugog, to smatram prijetnjom, čuje se Beroša nakon što je Zadravec već spustila slušalicu.

- Evo, sad ste ljudi čuli da ona meni prijeti, čuje se Beroša na kraju.

Autentičnost snimke pokušao je provjeriti Index.hr koji je u ponedjeljak uvečer kontaktirao ministra zdravstva Vilija Beroša i Dijanu Zadravec.

Beroš je za Index rekao da ne može komentirati nešto što nije vidio. Potom su mu poslali snimku na što je rekao kako bi 'za komentar trebalo pitati onoga tko je tu snimku pustio' te da to nije on.

Zadravec je prvo za Index rekla da nema komentar, a potom se naknadno javila i između ostaloga rekla navela:

'Žao mi je da ministar Beroš ne samo da nije spriječio nelegalni čin, pokušaj proglašenja ravnatelja koji se kasnije pretvorio u izbor gospodina Zovaka za vd ravnatelja, već je i dao u javnost snimku razgovora gdje me je u društvu tajno, bez mog znanja snimao, iz koje se vidi moja iznerviranost i nemoć da se izborim s koruptivnom hobotnicom u zadnjih deset mjeseci.'