Viktorija je zona katastrofe: Uništeni deseci domova, vatrogasci se bore obuzdati vatru

Vatra je za sobom ostavila uništene domove, spaljene goleme površine prekrivene niskim raslinjem i grmljem i prekinula opskrbu električnom energijom za više desetaka tisuća stanovnika.

Veći dio požara uglavnom je izbio sredinom tjedna usred intenzivnog toplinskog vala na jugoistoku Australije. Dosad su progutali više od 300.000 hektara grmlja, objavile su u subotu ujutro vlasti, dodajući da je širom države još uvijek aktivno deset velikih požara.

Više od 130 objekata, među kojima i kuće, uništeno je, a oko 38.000 stambenih i poslovnih prostora zbog vatrene stihije ostalo je bez struje, priopćile su vlasti, dodajući da je riječ o najgorim požarima u državi od takozvanog Crnog ljeta 2019.-2020. kada je vatrena stihija uništila područje veličine Turske i usmrtila 33 stanovnika Australije.

Ekstremni i opasni požari

Premijerka Viktorije Jacinta Allan rekla je da su na terenu tisuće vatrogasaca koji nastoje obuzdati širenje vatre. "Gdje god možemo nastojat ćemo staviti požare pod kontrolu", rekla je Allan na konferenciji za novinare iz glavnoga grada savezne države Melbournea.

Ranije u subotu, australski premijer Anthony Albanese rekao je da je nacija suočena s danom u kojemu se mogu očekivati "ekstremni i opasni" požari, posebno u Viktoriji u kojoj je veći dio proglašen 'zonom katastrofe'. "U ovome teškom trenutku moje misli su s Australcima u pogođenim regionalnim zajednicama", rekao je Albanese u tv obraćanju naciji iz Canberre.