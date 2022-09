[FOTO/VIDEO] Viktor Gotovac gotovo jednoglasno izbačen iz SDP-a, iz prostorija stranke izašao s Titovom bistom

Gotovac: Svaki kraj je neki početak

'Neću se žaliti, nisam osvetoljubiva osoba. Realan sam čovjek i svjestan sam bio nakon što se postupak odvijao kako se odvijao kako će i završiti. Svaki kraj je neki početak, a ovaj ide uz tugu što se to događa, do danas, mom SDP-u', poručio je za Večernji list Gotovac. Dodao je i kako postoji mnogo načina za djelovanje te kako će on svoje nastaviti i dalje i kako će uvijek biti u socijalnoj tematici i na strani rada i socijalno ugroženih.



Gotovac je dao izjavu i pred samom središnjicom, a iz prostorija SDP-a izašao je s minijaturnom Titovom bistom. 'Uzeo sam svoje stvari. Ja nisam čovjek koji čeka da ga netko zamoli da napusti prostoriju', rekao je Gotovac, poručivši da je laž da je ikoga pokušavao ucjenjivati kako je to rekao šef SDP-a Peđa Grbin.