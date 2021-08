Vikendašica otkrila zbog čega Mrežnica postaje rijeka – slučaj: Da ste kaznili samo jednu osobu u nezakonitoj gradnji...

KAportal objavio je pritužbu koju je 'vikendašica' iz Donjeg Zvečaja, Gordana Ćosić, uputila nadležnima u Saboru, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskom vodama. Karlovačkoj županiji i Dugoj Resi zbog devastiranju korita i obale rijeke Mrežnice

S ljetnim temperaturama i sezonom kupanja u prvi plan uvijek dolaze naše rijeke o kojima se tijekom godine puno manje piše, navodi KAportal, dodajući da je proteklih dana u fokusu bila rijeka Dobra koja je 'nepovratno uništena gradnjom HE Lešće, dok su vodeni valovi koji dolaze iz akumulacijskog jezera opet zaprijetili kupačima'.

'Lokalna uprava svih ovih godina oglušuje se na svaku prijavu, a rijeka Mrežnica i njezin obalni pojas postaje rijeka – slučaj. Sve je više ograda, prisvajanja terena, bahatog tjeranja vlasnika (neki čak i s puškama) parcela tik uz samu rijeku, stavljanje žica, umetanja pumpa u samu rijeku i crpljenje vode, gradnji stepenica, onečišćenja rijeke puštanjem otpada iz septičkih jama, puštanjem vode iz bazena ljudima po terasama, zatvaranja puteva i prilaza samoj rijeci, krčenja šuma i stabala', pobrojala je građanka čak navodivši i prezimena ljudi koji su sve ovo, po njezinim tvrdnjama, to i napravili.

Naglasila je da i HE Lešće, ispuštanjem vode u rijeku Dobru, rijeku Mrežnicu hladi, podiže joj vodotok, te uništava prirodno stanište životinja, riba i bioraznolikosti i kao što je bio nedavno slučaj zamalo odnosi i ljudski život.

'Molim sve navedene institucije, ukoliko vam je stalo do očuvanja prirode i rijeka u RH, da se posvetite ovom problemu, te da se nakon toliko upozorenja donesu neke Odluke, Odredbe, Pravilnici, Uredbe i na koncu Zakon, i na taj način zaustave lokalni moćnici, kojima je samo stalo do privatne materijalne koristi i vlastitih interesa za stjecanjem imovinske koristi. Da je lokalna uprava ovih proteklih godina kaznila samo jednu osobu u nezakonitoj gradnji u koritu rijeke, do ovoga danas ne bi došlo, ali poznanstva i vjerojatna korupcija, dovela je da ovog što imamo danas na ovoj predivnoj rijeci koja praktično hrani Dugu Resu i okolicu. Da ne spominjem poreze koje plaćamo na vikendice i sve račune za komunalnu infrastrukturu', piše još Gordana Ćosić.