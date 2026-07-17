STANJE U PROMETU

HAK upozorava na maglu: Kilometar kolone pred Zagrebom

I.K./Hina

17.07.2026 u 07:41

Kolona - Ilustracija
Kolona - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
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Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK).

Pojačan je priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba na autocesti A4 Goričan-Zagreb , a kolona je duga oko kilometar.

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Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je također duga oko kilometar.

Vozačima HAK savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

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