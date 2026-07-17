novi incident

Još jedan vozač završio u raskopanim tračnicama, tramvaji ponovno stali

M. Šu.

17.07.2026 u 08:14

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Neja Markicevic
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Na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara u četvrtak navečer ponovno je došlo do prometnog incidenta kada je osobni automobil završio u raskopanim tramvajskim tračnicama

Incident se dogodio oko 23 sata, na križanju na kojem su već više od dva tjedna u tijeku opsežni radovi, navodi Jutarnji list.

Nakon što je automobil završio u zoni gradilišta, tramvajski promet bio je privremeno zaustavljen, a ponovno je uspostavljen nekoliko minuta prije ponoći.

Automobil ponovno zapeo u tračnicama
  • Automobil ponovno zapeo u tračnicama
  • Automobil ponovno zapeo u tračnicama
  • Automobil ponovno zapeo u tračnicama
  • Automobil ponovno zapeo u tračnicama
  • Automobil ponovno zapeo u tračnicama
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Automobil ponovno zapeo u tračnicama Izvor: Cropix / Autor: Neja Markicevic

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Na toj lokaciji trenutačno vrijedi posebna regulacija prometa zbog obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici te zamjene tramvajske skretnice na križanju Savske i Vukovarske. Radovi bi trebali trajati do 31. kolovoza.

Novom prometnom regulacijom ukinuta su sva lijeva skretanja na raskrižju. Vozači koji dolaze iz smjera zapada prema istoku moraju koristiti kratku obilaznicu s polukružnim okretanjem u Savskoj ulici, dok se vozila iz smjera juga prema sjeveru preusmjeravaju na obilazni pravac preko Ulice Fausta Vrančića. Ravno je moguće prometovati samo iz smjera sjevera prema jugu te iz smjera zapada prema istoku.

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