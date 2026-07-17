Nemojte se prepasti: Danas će eksplodirati avionske bombe pronađene na obali Dunava

Na obali Dunava, oko tri kilometra sjeverno od Batine, pronađene su dvije avionske bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata, koje će tijekom današnjeg prijepodneva biti uništene na mjestu pronalaska.
Eksplozivne naprave otkrivene su jučer na 1430. riječnom kilometru Dunava, uz samu obalu. Zbog njihove ozbiljnosti i potencijalne opasnosti, policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek izradili su plan sigurnosnih mjera te će bombe uništiti kontroliranom eksplozijom na lokaciji na kojoj su pronađene.
Kako bi se osigurala sigurnost građana i nesmetano provođenje akcije, područje osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir.
Policija poziva građane da se pridržavaju uputa službenih osoba te da ne prilaze mjestu provođenja akcije dok traje uništavanje eksplozivnih sredstava.