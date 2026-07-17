IZ II. svjetskog rata

Nemojte se prepasti: Danas će eksplodirati avionske bombe pronađene na obali Dunava

M.Č.

17.07.2026 u 08:01

Avionska bomba iz II. svjetskog rata na obali Dunava
Avionska bomba iz II. svjetskog rata na obali Dunava Izvor: Ostale fotografije / Autor: PU osječko-baranjska
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Na obali Dunava, oko tri kilometra sjeverno od Batine, pronađene su dvije avionske bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata, koje će tijekom današnjeg prijepodneva biti uništene na mjestu pronalaska.

Eksplozivne naprave otkrivene su jučer na 1430. riječnom kilometru Dunava, uz samu obalu. Zbog njihove ozbiljnosti i potencijalne opasnosti, policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek izradili su plan sigurnosnih mjera te će bombe uništiti kontroliranom eksplozijom na lokaciji na kojoj su pronađene.

Avionska bomba iz II. svjetskog rata na obali Dunava
Avionska bomba iz II. svjetskog rata na obali Dunava Izvor: Ostale fotografije / Autor: PU osječko-baranjska

Kako bi se osigurala sigurnost građana i nesmetano provođenje akcije, područje osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir.

Avionska bomba iz II. svjetskog rata na obali Dunava
Avionska bomba iz II. svjetskog rata na obali Dunava Izvor: Ostale fotografije / Autor: PU osječko-baranjska

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Policija poziva građane da se pridržavaju uputa službenih osoba te da ne prilaze mjestu provođenja akcije dok traje uništavanje eksplozivnih sredstava.

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