Nemojte se prepasti: Danas će eksplodirati avionske bombe pronađene na obali Dunava

Eksplozivne naprave otkrivene su jučer na 1430. riječnom kilometru Dunava, uz samu obalu. Zbog njihove ozbiljnosti i potencijalne opasnosti, policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek izradili su plan sigurnosnih mjera te će bombe uništiti kontroliranom eksplozijom na lokaciji na kojoj su pronađene.