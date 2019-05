[VIDEO] U samo nekoliko sati u Drnišu palo 185 litara kiše! Bujica uništila ležeće policajce

Silovito nevrijeme je tijekom srijede zahvatilo dijelove Dalmacije. Dok je jutro u većini predjela prošlo u znaku suhog i barem djelomično sunčanog vremena, popodne je u mnogim krajevima počeo povećan razvoj naoblake koji je osobito u Zagori donio kišu, pljuskove i grmljavinu

Oko 14 sati olujni oblak velikih razmjera razvio se u šibenskom zaleđu i pogodio šire drniško područje. Prema dostupnim informacijama, u Drnišu je do 17 sati palo ekstremnih 185 litara kiše po kvadratnom metru. Nevrijeme je bez prestanka trajalo do 14 do 16:30 te je samo u tih 160 minuta palo 160 litara kiše, piše Dalmacijadanas.