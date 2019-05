Obišli smo zagrebačku Medvednicu, pogledajte koliku je štetu nanijela oluja Rea

Zelenilo, svjež zrak i sunce, koje se konačno probilo kroz kišne oblake, prava su šumska idila koju trenutno narušavaju pomalo apokaliptični prizori porušenih stabala iščupanih iz zemlje. Šteta se broji u desecima tisuća metara kubičnih, a točan broj još je uvijek teško prognozirati, objašnjava nam voditelj Uprave šuma Podružnice Zagreb Damir Miškulin dok obilazimo teren na Medvednici

No čini se kako to previše ne smeta izletnicima i planinarima koje smo susreli usput, kao ni upozorenje zbog potencijalnih opasnosti, zbog čega šumari negoduju.

Većina tih stabala je, pogotovo u park-šumama, kako navodi voditelj Uprave šuma Podružnice Zagreb Damir Miškulin , prezrela i trebala je biti uklonjena prije tridesetak godina , 'ali to je osjetljivo područje, pa se odgađalo'.

U sanaciji sudjeluje više od 100 ljudi , a neke od njih imali smo priliku vidjeti na djelu dok smo prolazili šumom. Pomoću dizalica miču se panjevi teški po četiri, pet tona, a stabla koja se nalaze na nepristupačnim mjestima prvo se režu kako bi se mogla odvesti, pa bi sanacija prema riječima voditelja Uprave šuma trebala završiti do studenog na Medvednici, a u park-šumama do kraja ljeta.

'Cesta je sada opet prohodna, ali zbog radova na žičari zatvorena je za promet od 9 do 16 sati. To ne ovisi o nama. Ona je za nas otvorena.'

Naime, oluja Teodor prije šest godina također je prouzročila ogromnu štetu, oko 60.000 metara kubičnih, dok su procjene za ovu oluju, kako kaže Miškulin, 50 posto od tog iznosa. No napominje da su to zasad samo paušalne brojke, a pravo stanje bit će vidljivo nakon sanacije. Sadnja novih sadnica, kako doznajemo, kreće u proljeće, i to uglavnom bukve.