VIDEO Rusi izgladnjuju cijeli grad, nitko ne može ni ući ni izaći: 'Vratite se i umrite'

U okupiranom ukrajinskom gradu Oleški na lijevoj obali Dnjepra posljednjih mjeseci razvija se sve teža humanitarna kriza. Grad je praktički odsječen od ostatka svijeta, hrane i lijekova gotovo da više nema, a pokušaji stanovnika da ga napuste iznimno su opasni

Prema novijim procjenama, u Oleškom je ostalo između dvije i četiri tisuće ljudi. Prije ruske invazije grad je imao oko 24 tisuće stanovnika. Ukrajinski izvori upozoravaju da se broj preostalih stanovnika teško može precizno utvrditi jer je riječ o području pod ruskom okupacijom i bez normalnog pristupa izvana. Njemački Bild opisuje prizore iz grada u kojem su ulice minirane, kuće oštećene ili uništene, a stanovnici žive uz stalnu opasnost od dronova. Prema njihovu izvještaju, posljednja dostava hrane stigla je 26. svibnja, nakon čega su zalihe počele nestajati.

Novca više gotovo ništa ne znači 'Ljudi očajnički žele preživjeti, a preostali stanovnici kradu jedni od drugih. Trampa je zamijenila novac, a kada ljudi umru, obično ih samo ostave na mjestu. Pokušaji napuštanja grada završavaju smrću ili Rusi tjeraju očajne ljude natrag - ‘vratite se i umrite tamo‘', navodno im govore, kako prenosi Bild. Prema novijim izvještajima, nakon posljednje dostave krajem svibnja u grad više nije stigla hrana, a pokušaji dopremanja pomoći bili su iznimno rizični. Ukrajinske vlasti navode da su 2. lipnja četiri vozila koja su pokušala ući u grad naletjela na mine, pri čemu su dvije osobe poginule.

Please watch and listen to this short and powerful video by @34obrmp the 34th Separate Marine Brigade.



Hear the echoes of life that is no more.



Yet, Oleshky is hardly a ghost town.



It is inhabited. It is occupied. It is starving.



Thousands of civilians need our help. pic.twitter.com/wRZdTehkxT — Zarina Zabrisky 🇺🇸🇺🇦 (@ZarinaZabrisky) September 12, 2026

U takvim uvjetima stanovnici se snalaze kako mogu. Prema izvještajima s terena, dio ljudi preživljava zahvaljujući zalihama koje su ranije imali, vlastitom uzgoju hrane ili onome što još mogu pronaći. Grad zarobljen između mina i dronova Oleški se od početka potpune ruske invazije nalazi pod okupacijom. Grad je smješten nasuprot Hersonu, s druge strane Dnjepra, ali ih danas razdvaja aktivna bojišnica. Prije rata do Hersona se stizalo preko Antonivskog mosta. Ruske snage raznijele su ga u studenom 2022. tijekom povlačenja na lijevu obalu Dnjepra. Nakon uništenja brane Kahovka u lipnju 2023. Oleški su zahvatile velike poplave, a grad je potom dodatno stradao u borbama i bombardiranju. Danas su izlazne rute iznimno opasne. Ukrajinski izvori navode da su ceste oko grada gusto minirane, dok prisutnost dronova dodatno otežava kretanje. Zbog toga se stanovnici koji žele otići mogu osloniti uglavnom na vrlo rizične pokušaje evakuacije uz pomoć lokalnih volontera.

💔У фільмі «Інтерстеллар» герой летить крізь космос, щоб врятувати майбутнє людства.

Музика Ханса Зімера передає невідворотність та страх перед катастрофою.

Але це — кіно.



Олешки — реальність.

Місто, яке росіяни перетворили на привид.

І тут уже ніхто не перепише сценарій. pic.twitter.com/fzYW7O7Xx0 — 34 бригада Морської Піхоти «Борисфен» (@34obrmp) April 9, 2026