ima ozlijeđenih

Rusija ponovno napada Ukrajinu: Na Kijev ispaljeni Cirkoni

M.Či./Hina

17.09.2026 u 08:10

Novi ruski napad na Kijev
Novi ruski napad na Kijev Izvor: EPA / Autor: Maxym Marusenko
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Rusija je nakon stanke od nekoliko noći ponovno pokrenula napade balističkim projektilima na Ukrajinu kad se rano u četvrtak na meti napada našao glavni grad Kijev, dok je Ukrajina dronovima napadala ciljeve u Rusiji

Prema informacijama s kanala na Telegramu povezanih s vojskom, na Kijev je ispaljeno oko šest prenamijenjenih protubrodskih projektila Cirkon. Izvjestitelj agencije dpa čuo je nekoliko snažnih eksplozija u gradu.

Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je došlo do štete na poslovnim zgradama, skladištu i stambenoj zgradi, među ostalim. Ozlijeđeno je najmanje 11 osoba, napisao je Kličko na Telegramu.

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Mediji prenose da je došlo do prekida u opskrbi vodom u pojedinim četvrtima na istočnoj obali rijeke Dnjepar. Prema ukrajinskim zračnim snagama, balističkim projektilima napadnuti su i gradovi Dnjipro i Zaporižja na jugu Ukrajine.

Istovremeno, Ukrajina je borbenim bespilotnim letjelicama napala ciljeve u Rusiji, navodi se u izvješćima na kanalima na Telegramu.

Među metama su bili grad Rostov na jugu Rusije te Jaroslavlj, sjeveroistočno od Moskve. Nekoliko ruskih zračnih luka moralo je privremeno ograničiti rad, priopćila je ruska agencija za zračni promet Rosaviacija.

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