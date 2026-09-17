Rusija ponovno napada Ukrajinu: Na Kijev ispaljeni Cirkoni

Prema informacijama s kanala na Telegramu povezanih s vojskom, na Kijev je ispaljeno oko šest prenamijenjenih protubrodskih projektila Cirkon. Izvjestitelj agencije dpa čuo je nekoliko snažnih eksplozija u gradu.

Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je došlo do štete na poslovnim zgradama, skladištu i stambenoj zgradi, među ostalim. Ozlijeđeno je najmanje 11 osoba, napisao je Kličko na Telegramu.