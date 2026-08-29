VIDEO Rusi dronovima gađali skladište: Najmanje 37 mrtvih, evakuacija još traje

Više od 370 ljudi evakuirano je iz tog područja, a evakuacija se i dalje nastavlja, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kazao je da je u skladištu uslijedila detonacija te je kazao da postoje propisi.

Najmanje 37 osoba poginulo je nakon što je ruski dron pogodio skladište blizu kijevskog pregrađa. Čini se da je u njemu bilo pohranjeno eksplozivno sredstvo te je, kako javlja Guardian, u napadima oštećeno najmanje 50 stambenih zgrada, uključujući dom za starije i osobe s invaliditetom.

U okrugu Buča, u blizini ukrajinskog glavnog grada, izbio je veliki požar praćen eksplozijama. Regionalni guverner Tymur Tkachenko rekao je da su nakon ruskog napada dronom ozlijeđene još 42 osobe, među kojima četvero djece. Više od 370 ljudi evakuirano je iz tog područja, a evakuacija se i dalje nastavlja, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kazao je da je u skladištu uslijedila detonacija te je kazao da postoje propisi.

According to my initial information, the Russians struck a warehouse where the Patriot missiles that had only just been received were being stored. They hit it about an hour ago… pic.twitter.com/JsE8jyZm6A — Anatolij Sharij (@anatoliisharii) August 28, 2026

'Postoje propisi – streljivo se ne smije skladištiti u blizini kuća ili drugih stambenih područja', rekao je Zelenski. 'Za sada je potvrđeno da je poginulo 27 ljudi. Među njima je i načelnik općine Dmytrivka, Taras Didych. Poginuo je dok je spašavao ljude', dodao je. Ukrajinski premijer Serhii Koretskyi izrazio je žaljenje jer se nisu izvukle pouke iz prethodnog smrtonosnog napada na skladište streljiva u Vyshneveu, u blizini Kijeva, u srpnju. U tom incidentu poginule su 22 osobe, a požari su zahvatili obližnje kuće. Istraga je otkrila ozbiljne propuste državne tvrtke koja nije poštovala propise o udaljenosti skladišta od stambenih zgrada.

🇷🇺🇺🇦 Massive fires continue to blaze in Ukraine after Russia struck a missile logistics center near Kyiv, port refueling infrastructure in Izmail, and multiple military storage facilities in Odesa and Mykolaiv



At least 27 people were killed in the strikes



Writer: Ian… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 29, 2026