VIDEO Rusi dronovima gađali skladište: Najmanje 37 mrtvih, evakuacija još traje

Više od 370 ljudi evakuirano je iz tog područja, a evakuacija se i dalje nastavlja, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kazao je da je u skladištu uslijedila detonacija te je kazao da postoje propisi.
Najmanje 37 osoba poginulo je nakon što je ruski dron pogodio skladište blizu kijevskog pregrađa. Čini se da je u njemu bilo pohranjeno eksplozivno sredstvo te je, kako javlja Guardian, u napadima oštećeno najmanje 50 stambenih zgrada, uključujući dom za starije i osobe s invaliditetom.
U okrugu Buča, u blizini ukrajinskog glavnog grada, izbio je veliki požar praćen eksplozijama. Regionalni guverner Tymur Tkachenko rekao je da su nakon ruskog napada dronom ozlijeđene još 42 osobe, među kojima četvero djece.
Više od 370 ljudi evakuirano je iz tog područja, a evakuacija se i dalje nastavlja, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kazao je da je u skladištu uslijedila detonacija te je kazao da postoje propisi.
'Postoje propisi – streljivo se ne smije skladištiti u blizini kuća ili drugih stambenih područja', rekao je Zelenski. 'Za sada je potvrđeno da je poginulo 27 ljudi. Među njima je i načelnik općine Dmytrivka, Taras Didych. Poginuo je dok je spašavao ljude', dodao je.
Ukrajinski premijer Serhii Koretskyi izrazio je žaljenje jer se nisu izvukle pouke iz prethodnog smrtonosnog napada na skladište streljiva u Vyshneveu, u blizini Kijeva, u srpnju. U tom incidentu poginule su 22 osobe, a požari su zahvatili obližnje kuće. Istraga je otkrila ozbiljne propuste državne tvrtke koja nije poštovala propise o udaljenosti skladišta od stambenih zgrada.
Koretskyi je u priopćenju rekao: 'Nažalost, već sada možemo vidjeti da strašna tragedija u Vyshneveu nije bila dovoljna lekcija. U petoj godini sveobuhvatne invazije činiti iste pogreške predstavlja kazneni nemar. Svi koji su za to odgovorni, bez iznimke, moraju biti strogo kažnjeni kako se ovakve situacije više ne bi ponovile', kazao je, a prenosi Guardian.
Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je došlo do napada. Također su naveli da su izveli napad u lukama Mykolaiv i Izmail, kao i na logistički centar i skladišta u Kijevskoj oblasti u kojima su se navodno čuvali dijelovi za ukrajinske krstareće rakete Flamingo.