Rusija kritizirala Haški sud nakon Mladićeve smrti: Odluke bile 'politički motivirane'

'Namjerno zanemarivanje osnovnih pravila nepristranosti i poštenog postupanja prema osuđenicima, iz političkih motiva, ostat će zauvijek upisano u neslavnu 'ostavštinu' Međunarodnog mehanizma' koji je naslijedio ICTY, priopćilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova , nakon objave Mladićeve smrti u Den Haagu gdje je izdržavao kaznu.

Mladić, koji je pred Haškim sudom (ICTY) osuđen za genocid u Srebrenici i druge zločine tijekom ratnih sukoba u BiH 90-ih godina, od 2024. bio je u pritvorskoj bolnici i pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.

Nasljednik Haškog tribunala (MICT) više je puta odbio zahtjeve da Mladić bude pušten na privremenu slobodu radi liječenja u Srbiji.