'neslavna ostavština'

Rusija kritizirala Haški sud nakon Mladićeve smrti: Odluke bile 'politički motivirane'

Bi. S. / Hina

27.08.2026 u 22:25

Preminuo Ratko Mladić
Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL
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Rusija je kritizirala manjak 'nepristranosti' i 'političku motiviranost' Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) i njegova nasljednika zbog odbijanja da pusti na slobodu iz zdravstvenih razloga bivšeg vojnog zapovjednika bosanskih Srba Ratka Mladića, koji je umro u četvrtak

'Namjerno zanemarivanje osnovnih pravila nepristranosti i poštenog postupanja prema osuđenicima, iz političkih motiva, ostat će zauvijek upisano u neslavnu 'ostavštinu' Međunarodnog mehanizma' koji je naslijedio ICTY, priopćilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova, nakon objave Mladićeve smrti u Den Haagu gdje je izdržavao kaznu.

Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
  • Preminuo Ratko Mladić
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Preminuo Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL

Mladić, koji je pred Haškim sudom (ICTY) osuđen za genocid u Srebrenici i druge zločine tijekom ratnih sukoba u BiH 90-ih godina, od 2024. bio je u pritvorskoj bolnici i pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.

Nasljednik Haškog tribunala (MICT) više je puta odbio zahtjeve da Mladić bude pušten na privremenu slobodu radi liječenja u Srbiji.

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