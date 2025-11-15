VIDEO Raznesen ključni ruski naftni terminal: Uništena četiri lansera kontroverznog raketnog sustava

Ukrajinski dronovi pogodili su jedan od najvažnijih ruskih energetskih objekata - naftni terminal u Novorosijsku - izazvavši golem požar i privremenu obustavu oko dva posto globalne opskrbe naftom

Više lokalnih dužnosnika potvrdilo je da je 14. studenoga izveden masovni ukrajinski napad dronovima na crnomorski grad Novorosijsk u Krasnodarskoj oblasti, pri čemu je izravno pogođen naftni terminal Šeskaris. Riječ je o ključnoj točki za izvoz ruske nafte i završnoj stanici naftovodnog sustava kojim upravlja državna tvrtka Transneft, najveća kompanija za transport nafte na svijetu.

🔥🔥🔥 Ukraine reportedly hit a Russian military base and a Kalibr ammo depot.



Strikes also hit the Sheskharis oil terminal, one of Russia’s key Black Sea export hubs.



👉 As Moscow targets homes, Ukraine is hitting the war machine. pic.twitter.com/gwY1AKgfuA — Jason Jay Smart (@officejjsmart) November 14, 2025

Prema industrijskim izvorima na koje se poziva Reuters, Rusija je nakon napada privremeno zaustavila izvoz sirove nafte, što je oko 2,2 milijuna barela dnevno, približno dva posto ukupne svjetske opskrbe. Zvaničnici Krasnodarske oblasti izvijestili su da je terminal oštećen, a da su i obližnji lučki objekti pretrpjeli štetu. Lokalne službe kasnije su priopćile da je požar u kompleksu ugašen.

Ruska državna agencija RIA Novosti navela je da je u napadu pogođeno i civilno plovilo te da su tri člana posade ranjena. Ubrzo nakon toga, ukrajinska Služba sigurnosti (SBU) potvrdila je za Kyiv Independent da je napad izveden u koordinaciji SBU-a i ukrajinskih oružanih snaga, pri čemu su meta bili 'rukavci za utovar nafte na pristaništima, infrastruktura cjevovoda i crpne postaje'. Prema njihovim navodima, snažni požari na terminalu nastavili su gorjeti oko 14 sati nakon napada. Izvor iz SBU-a potvrdio je za Kyiv Post da su u napadu uništena četiri lansera kontroverznog raketnog sustava S-400 i dva radarska sustava.

Sheskharis is an oil transshipment complex at the Novorossiysk Commercial Sea Port. As of 2012, more than 30% of Russia’s oil and petroleum product exports passed through Sheskharis. The facility can accommodate seven tankers at the same time. pic.twitter.com/s1ORZUQFgQ — Mr. Blacksmith (@Mr_Blacksmith_A) November 13, 2025