VIDEO Raznesen ključni ruski naftni terminal: Uništena četiri lansera kontroverznog raketnog sustava

Ukrajinski dronovi pogodili su jedan od najvažnijih ruskih energetskih objekata - naftni terminal u Novorosijsku - izazvavši golem požar i privremenu obustavu oko dva posto globalne opskrbe naftom
Više lokalnih dužnosnika potvrdilo je da je 14. studenoga izveden masovni ukrajinski napad dronovima na crnomorski grad Novorosijsk u Krasnodarskoj oblasti, pri čemu je izravno pogođen naftni terminal Šeskaris. Riječ je o ključnoj točki za izvoz ruske nafte i završnoj stanici naftovodnog sustava kojim upravlja državna tvrtka Transneft, najveća kompanija za transport nafte na svijetu.
Prema industrijskim izvorima na koje se poziva Reuters, Rusija je nakon napada privremeno zaustavila izvoz sirove nafte, što je oko 2,2 milijuna barela dnevno, približno dva posto ukupne svjetske opskrbe. Zvaničnici Krasnodarske oblasti izvijestili su da je terminal oštećen, a da su i obližnji lučki objekti pretrpjeli štetu. Lokalne službe kasnije su priopćile da je požar u kompleksu ugašen.
Ruska državna agencija RIA Novosti navela je da je u napadu pogođeno i civilno plovilo te da su tri člana posade ranjena. Ubrzo nakon toga, ukrajinska Služba sigurnosti (SBU) potvrdila je za Kyiv Independent da je napad izveden u koordinaciji SBU-a i ukrajinskih oružanih snaga, pri čemu su meta bili 'rukavci za utovar nafte na pristaništima, infrastruktura cjevovoda i crpne postaje'. Prema njihovim navodima, snažni požari na terminalu nastavili su gorjeti oko 14 sati nakon napada.
Izvor iz SBU-a potvrdio je za Kyiv Post da su u napadu uništena četiri lansera kontroverznog raketnog sustava S-400 i dva radarska sustava.
Osim lansera, pogođena su i dva ključna radara: radar za rano upozoravanje 96N6, poznat kao 'Cheese Board', te radar za akviziciju ciljeva 92N6, nazvan 'Grave Stone'. Na lokaciji je bilo postavljeno ukupno 12 lansera S-400, a vjeruje se da su i dodatne jedinice pretrpjele oštećenja.
Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je protuzračna obrana tijekom večeri oborila 66 dronova iznad Krasnodarskog kraja, no napad na strateški važan energetski objekt ipak nije spriječen.
Napad je komentirao i Andrij Kovalenko, voditelj Ukrajinskog centra za borbu protiv dezinformacija, koji je na društvenim mrežama objavio snimku posljedica udara uz poruku: Ovo je naftni terminal u Novorosijsku nakon udara. U međuvremenu, Rusija gađa stambene zgrade i energetsku infrastrukturu.'
Napad na Novorosijsk još je jedan u nizu ukrajinskih udara na rusku energetsku infrastrukturu, kojima Kijev nastoji oslabiti financijske i logističke temelje Moskve, a ovoga puta posljedice su odjeknule i na globalnom naftnom tržištu.