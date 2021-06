[VIDEO] Puljak objavila odgovore šest ministarstava: Država igra ping-pong, a poduzetnik dvadeset godina bespravno gradi

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak objavila je na Facebooku odgovore koje je dobila od šest ministarstava vezanih za dvadesetogodišnju devastaciju uvale Vruja. Riječ je, kaže, o ping-pongu državnih institucija koje poduzetnik s prijateljima na pozicijama i dobrim odvjetnicima vješto izigrava

Vrulja ili Vruja, kako je zove lokalni živalj, jedinstvena je uvala smještena ondje gdje završava omiška Dinara, a započinje Biokovo. Ako vas je put nanio ondje, sigurno ste se zaustavili i bacili pogled bilo s odmorišta iznad nje, bilo s Dubaca, prijevoja iznad nje. Jer pogled je to od kojeg zastaje dah. Divite mu se, ali i osjećate strahopoštovanje prema strmini koja se spušta prema moru.

Sve do početka stoljeća bila je to posljednja praktički netaknuta uvala na potezu od Splita do Makarske. Polovicom 80-ih godina prošlog stoljeća splitska trgovačka kuća Dalma od uglednog arhitekta Dinka Kovačića zatražila je da im napravi ugostiteljski objekt. Kako je svojedobno rekao, činilo mu se da se ništa u toj ljepoti ne može raditi te im je zbog toga rekao: 'Mogu vam jedino napraviti prostor za pijanstvo.' I tako je nastalo nekoliko nadstrešnica, terasa s ognjištima za narodno veselje.