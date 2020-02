Kontroverzni poduzetnik Latković demantirao Milanovića: Bio je ljetos u Vruji i spavao kod mene u Pisku

Zoran Milanović, odnosno njegov glasnogovornik Nikola Jelić, nije rekao istinu kada je ustvrdio da budući predsjednik nije boravio na imanju kontroverznoga poduzetnika Stipe Latkovića na Vruji kod Piska. Naime, u izjavi za Slobodnu Dalmaciju to je demantirao sam Latković

'Kad dođe do nas, spava u Pisku, kod mene doma', otkriva poduzetnik.

'S njegovom sam tvrtkom imao ugovor o konzaltingu. Milanović mi je dosta pomogao kada sam otvarao firme diljem svijeta - govori poduzetnik koji u svom portfelju drži i proizvodnju brenda medicinske obuće Dr. Luigi. S Milanovićem sam surađivao na otvaranju desetak podružnica moje firme po centralnoj Aziji, no nije mi jasno zašto vas to toliko zanima. Uostalom, i Ivo Josipović mi je svojevremeno bio pomogao da se proširim na Azerbajdžan, pa me zbog toga nitko nije zvao', čudio se Latković.

Na novinarsku primjedbu kako je zanimanje za poslove izabranoga predsjednika od itekakva javnog interesa, shvatio je da će njegove izjave biti i objavljene.

'Čekajte, neće valjda sve ovo što sam vam rekao i napisati?! Pored svega što se u državi događa vi ćete o ovome pisati!', zaključio je i prekinuo razgovor za Slobodnu.

Podsjetimo, o Latkoviću i njegovoj gradnji u Vruji tportal je nekoliko puta pisao. Riječ je devastatoru uvale Vruja između Omiša i Makarske, gdje je kroz godine izgradio bespravni lukobran, objekte, vodospremu i navodni 'protupožarni put', usput zabranivši pristup mještanima okolnih naselja.

Građevinska inspekcija u nizu navrata izdavala mu je rješenja za rušenje, oduzeta mu je koncesija, ali bageri pravne države u puna dva desetljeća nikako se nisu uspjeli dobaciti do ove lokacije.