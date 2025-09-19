VIDEO Prosvjed proizvođača jaja u Zagrebu: 'Namješten nam je nalaz salmonele'

Ispred Veterinarskog instituta u Zagrebu u petak se održao prosvjed 'Za spas hrvatske proizvodnje jaja' . Prosvjed je uslijedio nakon što je obitelj Lukač , jedan od najvećih domaćih proizvoča jaja, na Facebooku obznanila da ih traže 'da ubiju zdrave, cijepljene i potpuno ispravne kokoši koje svakodnevno proizvode jaja za hrvatske građane te da im je, kako tvrde, namješten nalaz salmonele .

'Radnici koji rade na farmama nisu ni kihnuli nikada. Ako je toliki intenzitet zaraze, oni bi se morali razboljeti. I finale svega, dnevno s tih mojih peradarnika odlazi na tržište 150.000 jaja, nigdje se nitko nije požalio. Sve mi to daje za pravo da sumnjam u istinitost i vjerodostojnost ovih dokumenata, posebno u svjetlu ako gledamo da se jedan uvoznik forsira i da mu se čisti tržište da bi on mogao uvoziti jaja, naglasio je Lukač za HRT.

Kazao je da se drži svih standarda i da cijepi kokoši te se boji da će u slučaju usmrćivanja 160 tisuća koka nesilica zatvoriti proizvodnju, prenosi HRT.