VIDEO Prosvjed proizvođača jaja u Zagrebu: 'Namješten nam je nalaz salmonele'

Proizvođači jaja jutros su u Zagrebu organizirali prosvjed upozoravajući na pritiske s kojima se bore. U središtu je bila obitelj Lukač, jedan od najvećih proizvođača jaja koju se optužuje za salmonelu među kokošima. No Marijan Lukač to opovrgava
Ispred Veterinarskog instituta u Zagrebu u petak se održao prosvjed 'Za spas hrvatske proizvodnje jaja'. Prosvjed je uslijedio nakon što je obitelj Lukač, jedan od najvećih domaćih proizvoča jaja, na Facebooku obznanila da ih traže 'da ubiju zdrave, cijepljene i potpuno ispravne kokoši koje svakodnevno proizvode jaja za hrvatske građane te da im je, kako tvrde, namješten nalaz salmonele.
Govoreći za podnevni Dnevnik Hrvatske radiotelevizije, Marijan Lukač kazao je da 'sumnja u istinitost i vjerodostojnost ovih dokumenata'.
'Radnici koji rade na farmama nisu ni kihnuli nikada. Ako je toliki intenzitet zaraze, oni bi se morali razboljeti. I finale svega, dnevno s tih mojih peradarnika odlazi na tržište 150.000 jaja, nigdje se nitko nije požalio. Sve mi to daje za pravo da sumnjam u istinitost i vjerodostojnost ovih dokumenata, posebno u svjetlu ako gledamo da se jedan uvoznik forsira i da mu se čisti tržište da bi on mogao uvoziti jaja, naglasio je Lukač za HRT.
Kazao je da se drži svih standarda i da cijepi kokoši te se boji da će u slučaju usmrćivanja 160 tisuća koka nesilica zatvoriti proizvodnju, prenosi HRT.
S druge strane, isti izvor prenosi da Ministarstvo poljoprivrede nije željelo komentirati prosvjed, dok je ravnateljica Hrvatskog veterinarskog instituta Andrea Humski odbacuje sve optužbe koje iznose proizvođači jaja.
'Apsolutno je otklonjena sumnja u rad i vjerodostojnost izvješća koje laboratorij izdaje na temelju pristiglih uzoraka. U prilog tome ide da je gospodin Lukač u više navrata slao uzorke u vanjske laboratorije, prije svega u Švicarsku, a onda i Austriju. To je bilo najmanje tri put i pri tome dobio identične rezultate onima koje je izdao i naš nacionalni referentni laboratorij, rekla je Humski, prenosi HRT.