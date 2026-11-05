VIDEO Posljedice nemira u Francuskoj: Izbili sukobi s policijom, diljem zemlje se i štrajkalo

Najnoviji prosvjedi su uslijedili nakon niza demonstracija zbog troškova života, javnih usluga i lošeg stanja u obrazovanju koje su se pretvorile u najteže građanske nemire u Francuskoj u posljednjih nekoliko godina. Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je u prosvjedima u cijeloj zemlji dosad sudjelovalo 270.000 ljudi, ne računajući Pariz, gdje je glavni prosvjed započeo poslijepodne.

U Parizu je na početku vladalo svečano ozračje kada je grupa raznolikih sudionika pjevala Marseljezu, a na ulicama su se vidjela i vozila nalik onima iz karnevalskih povorki.

"To je 'tek početak' , izjavila je Sophie Binet iz sindikata CGT.

Zbog jednodnevnog štrajka, kojem su se pridružili i neki radnici iz energetskog sektora te nastavnici Eiffelov toranj je bio zatvoren, no u prometu nije bilo većih poteškoća. Ipak, otprilike dva sata nakon početka dio ljudi na čelu kolone sukobio se s policijom, koja je upotrijebila suzavac.

Neredi su evidentirani i u gradovima Lyonu i Rennesu.