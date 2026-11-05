KAOS NA ULICAMA

VIDEO Posljedice nemira u Francuskoj: Izbili sukobi s policijom, diljem zemlje se i štrajkalo

I.H./Hina

05.11.2026 u 18:02

Nemiri popraćeni štrajkom
Nemiri popraćeni štrajkom Izvor: EPA / Autor: Firas Abdullah
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U Parizu i Lyonu u četvrtak se dio prosvjednika sukobio s policijom tijekom uglavnom mirnih prosvjeda održanih širom zemlje i jednodnevnog štrajka dijela radnika u javnome sektoru, što predstavlja novi izazov za predsjednika Emmanuela Macrona

Najnoviji prosvjedi su uslijedili nakon niza demonstracija zbog troškova života, javnih usluga i lošeg stanja u obrazovanju koje su se pretvorile u najteže građanske nemire u Francuskoj u posljednjih nekoliko godina. Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je u prosvjedima u cijeloj zemlji dosad sudjelovalo 270.000 ljudi, ne računajući Pariz, gdje je glavni prosvjed započeo poslijepodne.

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"To je 'tek početak', izjavila je Sophie Binet iz sindikata CGT.

U Parizu je na početku vladalo svečano ozračje kada je grupa raznolikih sudionika pjevala Marseljezu, a na ulicama su se vidjela i vozila nalik onima iz karnevalskih povorki.

Zbog jednodnevnog štrajka, kojem su se pridružili i neki radnici iz energetskog sektora te nastavnici Eiffelov toranj je bio zatvoren, no u prometu nije bilo većih poteškoća. Ipak, otprilike dva sata nakon početka dio ljudi na čelu kolone sukobio se s policijom, koja je upotrijebila suzavac.

Neredi su evidentirani i u gradovima Lyonu i Rennesu.

U Lyonu je interventna policija upotrijebila suzavac i krenula u akciju protiv grupe prosvjednika. Neki od njih, odjeveni u crno i s prekrivenim licima izvikivali su parole protiv policije. Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da su osobe koje su bacale pirotehnička sredstva u četvrtak ujutro izazvale požar u srednjoj školi nedaleko od Toulousea, zbog čega su učenici i zaposlenici bili prisiljeni napustiti zgradu dok su vatrogasci gasili požar.

"Ovakvo zločinačko ponašanje apsolutni je skandal", rekao je ministar obrazovanja Edouard Geffray na X-u.

Štrajk je u četvrtak ujutro rezultirao smanjenjem proizvodnje električne energije u francuskim nuklearnim elektranama, a ministarstvo obrazovanja izvijestilo je u njemu sudjeluje nešto više od 15 posto nastavnika.

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