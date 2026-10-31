Francuska se priprema na najgore: Očekuju se stotine tisuća prosvjednika, uvodi se policijski sat

U Francuskoj se u subotu ponovno očekuju masovni prosvjedi, zbog čega su vlasti odlučile zadržati policijski sat i ograničenja okupljanja nakon što su izgrednici ranije ovog mjeseca nanijeli veliku materijalnu štetu u nekoliko gradova
Zbog straha od novih nemira, u Parizu je zabranjeno održavanje prosvjednih povorki u središtu glavnoga grada, a njihovo je održavanje odobreno samo u udaljenijim dijelovima grada. Na pojedinim lokacijama u središtu grada ponovno će biti uveden noćni policijski sat.
Međutim, pariški upravni sud odlučio je da se povorka između Trga Bastille i Trga nacije u središtu grada ipak može održati, izvijestili su francuski mediji. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez najavio je žalbu na tu odluku.
Nunez je rekao da će na ulicama biti raspoređen velik broj policajaca, pozivajući se na rizike za javni red i opasnost od materijalne štete na trgovinama.
Vlasti ponovno očekuju stotine tisuća sudionika prosvjeda. Prošlog vikenda protiv izgrednika i pljačkaša bilo je raspoređeno 70.000 policajaca.
Mladi u Francuskoj već tjednima prosvjeduju tražeći bolje kadrovske i materijalne uvjete u školama. Od sredine listopada pridružile su im se i druge skupine građana, koje prosvjeduju ponajprije zbog visokih troškova života.
Nakon velikih nereda koji su izbili na marginama prosvjednih okupljanja 17. listopada, policija je prošle subote uglavnom uspjela spriječiti ponavljanje nasilja.