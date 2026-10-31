Francuska se priprema na najgore: Očekuju se stotine tisuća prosvjednika, uvodi se policijski sat

Zbog straha od novih nemira, u Parizu je zabranjeno održavanje prosvjednih povorki u središtu glavnoga grada, a njihovo je održavanje odobreno samo u udaljenijim dijelovima grada. Na pojedinim lokacijama u središtu grada ponovno će biti uveden noćni policijski sat.

Međutim, pariški upravni sud odlučio je da se povorka između Trga Bastille i Trga nacije u središtu grada ipak može održati, izvijestili su francuski mediji. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez najavio je žalbu na tu odluku.

Nunez je rekao da će na ulicama biti raspoređen velik broj policajaca, pozivajući se na rizike za javni red i opasnost od materijalne štete na trgovinama.