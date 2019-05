[VIDEO] Pogledajte snimku incidenta usred Splita: Napadnuti aktivisti koji upozoravaju na nered

Administratori i aktivisti Facebook stranice ‘Dnevna doza splitskog nereda’, iznimno zapažene zbog konstantog upozoravanja na komunalni nered i uzurpaciju javnih resursa, napadnuti su usred bijela dana uoči dodjele simboličnih nagrada mladim novinarima koji su se u protekloj godini istaknuli na ovom polju

Vlasnik privatne tvrtke ‘Akceleracija’ Ante Tonković najprije je kamenom gađao aktivista Bojana Ivoševića, potom ga zajedno s dijelom članova obitelji naganjao po Matejušci, a bilo je tu i verbalnih prijetnji. Po tvrdnji Dalibora Popovića, poručeno mu je da će ‘završiti kao obitelj Zec’.

Pojavila se i policija koja je nakon dugih pregovora odvela Tonkovićevu suprugu, a zatim je na razgovor u policijsku postaju pozvan i sam Ivošević. On je tijekom cijelog incidenta doslovno bježao od Tonkovića kako ne bi došlo do fizičkog kontakta te kako i on ne bi zaradio prijavu.