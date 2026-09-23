sreća u nesreći

VIDEO Piloti se spasili sekundu prije katastrofe: Objavljena snimka pada zrakoplova

M.Da.

23.09.2026 u 19:46

Pad zrakoplova RAF-a
Pad zrakoplova RAF-a Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Clash Report
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Dvojica pilota RAF-a spasila su se netom prije nego što je njihov F2 Hawk pao u Walesu

Dvojica pilota britanskog Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) preživjela su pad svog zrakoplova, zahvaljujući prisebnoj reakciji svega nekoliko sekundi prije nego je letjelica udarila u tlo.

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Incident se dogodio tijekom trenažnog leta nedaleko od vojne baze RAF Valley na otoku Anglesey u sjevernom Walesu. Na mjesto nesreće su poslane Obalna straža i hitne medicinske službe. 

"Piloti su zbrinuti i pružena im je medicinska pomoć zbog lakših ozljeda", priopćeno je iz lokalne policije za BBC.

Na snimci se vidi kako zrakoplov gubi kontrolu i ponire prema tlu. Piloti se potom katapultiraju, a avion T2 Hawk udara u zemlju uz glasnu eksploziju.

Iz RAF-a su potvrdili da istražuju nesreću te nisu dali nikakve daljnje komentare.

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