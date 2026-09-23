VIDEO Piloti se spasili sekundu prije katastrofe: Objavljena snimka pada zrakoplova

Dvojica pilota britanskog Kraljevskog ratnog zrakoplovstva ( RAF) preživjela su pad svog zrakoplova , zahvaljujući prisebnoj reakciji svega nekoliko sekundi prije nego je letjelica udarila u tlo.

Ne zna se zašto

Incident se dogodio tijekom trenažnog leta nedaleko od vojne baze RAF Valley na otoku Anglesey u sjevernom Walesu. Na mjesto nesreće su poslane Obalna straža i hitne medicinske službe.

"Piloti su zbrinuti i pružena im je medicinska pomoć zbog lakših ozljeda", priopćeno je iz lokalne policije za BBC.