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VIDEO Nevrijeme stiglo u Istru: Snimljena pijavica i shelf cloud, Poreč 'zaplivao'

M.Č.

17.09.2026 u 09:08

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: Istramet
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'Velika mogućnost nevremena na zapadu Istre u sljedećih sat vremena', upozorio je Istramet na društvenim mrežama

Današnja prognoza za Istru navodi da će biti djelomice sunčano, ali i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom, naročito poslijepodne i navečer, kada stiže glavnina pogoršanja vremena. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, na krajnjem sjeveru levant i bura. Jutarnje temperature zraka od 14 do 19, a dnevne vrijednosti između 21 i 26 Celzijeva stupnja, objavio je Istramet.

I DHMZ je zbog mogućih nevera objavio meteoalarm.

U Poreču je kiša već potopila ulice, javio je Istramet.

No na Facebooku Istrameta objavljene su snimke shelf clouda kod Novigrada i pijavica koje se formiraju kod Rovinja.

Istramet je također objavio radarske snimke, opisavši ih: 'Jak odraz na radaru.'

Istramet je objavio da je najžešće kod Novigrada i Umaga.

Kod Novigrada je snimljen i prijeteći shelf oblak.

Da nevrijeme stiže prema Istri, upozorio je i Neverin.

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