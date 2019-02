[VIDEO] Kirurg koji je prvi u Hrvatskoj presadio jetru obrušio se na ministra Kujundžića

Leonardo Patrlj, abdominalni kirurg koji je prvi presadio jetru u Hrvatskoj, odlazi iz KB-a Dubrava u Institut za tumore. U oproštajnom govoru pred kolegama nije poštedio sve one koje smatra odgovornima za svoj odlazak

Snimka govora dr. Patrlja s kolegija u Kliničkoj bolnici Dubrava objavljena je na Facebooku.

Kazao je da su se 1995. godine svi ponašali isto i bili ponosni na to što su članovi Klinike za kirurgiju. 'To se primijetilo ne samo u ovoj bolnici, nego u cijeloj Hrvatskoj, to naše zajedništvo koje nas je vodilo. Zahvalan sam na svemu što ste mi pružili. Od vas sam puno naučio. I od onih najmlađih i od onih najstarijih. Naučio sam kako biti odlučniji, odvažniji, hrabriji... I sigurno, odlazeći iz ove bolnice, moram priznati da ću zbog vašeg utjecaja otići kao bolji čovjek nego kad sam došao', kazao je Patrlj.