Rusi iznenađeni odlukom SAD-a: Morat će nam to objasniti

I.V./Hina

11.02.2026 u 12:32

Dmitrij Peskov i Vladimir Putin
Dmitrij Peskov i Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Rusija planira zatražiti pojašnjenje od Sjedinjenih Država o novim američkim ograničenjima za poslovanje s venezuelskom naftom, objavio je u srijedu Kremlj

Američko Ministarstvo financija u utorak je izdalo opću licencu kako bi olakšalo istraživanje i proizvodnju nafte i plina u Venezueli.

Licenca se ne odnosi na transakcije u kojima sudjeluju ruski i kineski državljani ili subjekti.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da će Rusija razjasniti situaciju s Washingtonom putem dostupnih komunikacijskih kanala.

"Mi doista imamo ulaganja u Venezueli, imamo dugoročne projekte te postoji interes i naših venezuelskih partnera i nas. Stoga je sve ovo razlog da se o toj situaciji razgovara s Amerikancima", rekao je Peskov.

Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je govorio o kontroli golemih venezuelskih rezervi nafte, najvećih na svijetu, u suradnji s američkim naftnim kompanijama, a nakon svrgavanja Nicolasa Madura.

Maduro se izjasnio da nije kriv po američkim optužbama na narkoterorizam.

Ruska energetska tvrtka Roszarubezhneft, koja posluje u toj južnoameričkoj državi, objavila je prošlog mjeseca da je sva imovina tvrtke u Venezueli vlasništvo Rusije i da će se pridržavati svojih obveza prema tamošnjim međunarodnim partnerima.

Roszarubezhneft, u vlasništvu odjela ruskog Ministarstva gospodarskog razvoja, osnovan je 2020. te je ubrzo nakon toga preuzeo venezuelske udjele ruske državne naftne kompanije Rosneft nakon što je Washington tada nametnuo sankcije dvjema podružnicama Rosnefta zbog trgovine venezuelskom naftom.

Rusija već dugo održava bliske veze s Venezuelom, što obuhvaća energetsku suradnju, vojne veze i političke kontakte na visokoj razini, a Moskva godinama diplomatski podržava Caracas.

Rosneft je imao udjele u "upstream" projektima u Venezueli, kao što su Petromonagas (40 posto), Petroperija (40 posto), Boqueron (26,67 posto), Petromiranda (32 posto) i Petrovictoria (40 posto). To su projekti koji se odnose na istraživanja i proizvodnju nafte.

tportal
