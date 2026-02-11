Rusi iznenađeni odlukom SAD-a: Morat će nam to objasniti

Američko Ministarstvo financija u utorak je izdalo opću licencu kako bi olakšalo istraživanje i proizvodnju nafte i plina u Venezueli.

Licenca se ne odnosi na transakcije u kojima sudjeluju ruski i kineski državljani ili subjekti.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da će Rusija razjasniti situaciju s Washingtonom putem dostupnih komunikacijskih kanala.

"Mi doista imamo ulaganja u Venezueli, imamo dugoročne projekte te postoji interes i naših venezuelskih partnera i nas. Stoga je sve ovo razlog da se o toj situaciji razgovara s Amerikancima", rekao je Peskov.