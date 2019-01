Venezuela tone u kaos, a jedan se čovjek sam proglasio predsjednikom. Tko je on i što se događa u toj zemlji?

Venezuelu trese institucionalna kriza koja bi mogla odvesti zemlju u potpuni kaos. Naime, predsjednik Narodne skupštine Juan Guaido proglasio se privremenim predsjednikom države. Oporba u toj zemlji smatra da socijalist Nicolas Maduro uzurpira vlast te ga na sve načine nastoji srušiti. Guaida kao novog predsjednika odmah su priznale Sjedinjene Američke Države i Kanada, kao i niz južnoameričkih država

Kao student Guaido je vodio prosvjede protiv Huga Chaveza, bivšeg socijalističkog predsjednika koji je prije smrti odredio Madura za svoga nasljednika. No za razliku od Madura, Chavez je volio izbore i nije propuštao priliku na biralištima dokazati svoju premoć. Guaidov mentor je Leopoldo Lopez, karizmatska ličnost koja nema moć okupljanja. Lopez se od 2014. godine nalazi u kućnom pritvoru te mu je zabranjeno bavljenje politikom, a jasno je da je on odlučio da upravo Guaido vodi parlament kada je došao red da njihova stranka Narodna volja preuzme predsjedanje.

Guaido je postao najmlađim predsjednikom najvišeg zakonodavnog tijela u Venezueli u povijesti nakon što je izabran na tu dužnost 5. siječnja ove godine. Do tada je bilo relativno nepoznat političar. Ima tek 35 godina i nije veliki retoričar, ali je talentiran za sklapanje dogovora i koalicija, što je vrlina koja je prijeko potrebna kako bi se ujedinila podijeljena oporba.

Guaido je izazvao Madura položivši prisegu pred tisućama svojih pristaša kazavši da će preuzeti izvršne ovlasti kao privremeni predsjednik Venezuele kako bi se prekinula uzurpacija, a najavio je i da će imenovati privremenu vlast te održati slobodne izbore. U međuvremenu je Maduro prekinuo sve veze sa SAD-om, smatrajući ga odgovornim za raspirivanje krize, te je zapovjedio američkim diplomatima da napuste Venezuelu u roku od 72 sata. No čini se da će Washington ostaviti svoje diplomate u zemlji jer više ne priznaje Madura kao predsjednika.

Potpora Juanu Guaidu dramatično je povisila uloge u naftom bogatoj državi koju je drastično osiromašila vladavina Nicolasa Madura, a on je do sada upravljao njome čvrstom rukom i uz snažnu podršku vojske. Na koju će stranu stati vojska - čini se ključnim za razrješenje trenutne krize.

Guaidovo imenovanje šefom Narodne skupštine dalo je novi zamah oporbi, fragmentiranoj u međusobnim sukobima već godinama. Oporba je osvojila većinu na parlamentarnim izborima održanim 2015., ali 2017. godine Maduro je oformio zasebno tijelo, ustavotvornu skupštinu, koja je preuzela zakonodavne ovlasti.

Zašto ljudi prosvjeduju?

Maduro, koji je preuzeo dužnost predsjednika Venezuele 2013. godine, nakon smrti Huga Chaveza, kritiziran je u zemlji i svijetu zbog navodnih kršenja ljudskih prava i načina na koji upravlja ekonomijom. U zemlji vlada nestašica osnovnih potrepština kao što su lijekovi i hrana, a procjenjuje se da je kao posljedica Madurove vlasti tri milijuna ljudi pobjeglo iz nje.

To je jedan od glavnih razloga za to što susjedne zemlje koje su suočene s velikim priljevom imigranata iz Venezuele žele okončati Madurovu vlast kako bi se stanje stabiliziralo, a odljev stanovništva zaustavio. Godišnja stopa inflacije dosegla je 1.300.000 posto u razdoblju od 12 mjeseci do studenog 2018. godine, pokazuje studija Narodne skupštine.

Demonstracije koje su izbile u srijedu dolaze tek dva dana nakon što je 27 pripadnika Nacionalne garde uhićeno zbog navodnog pokušaja puča. Međutim, u Venezueli i dalje postoji lojalna jezgra ljudi koji podržavaju vlast i koji smatraju da je za probleme s kojima se susreću kriva desno orijentirana opozicija koju podupiru SAD i neprijateljski raspoloženi susjedi.