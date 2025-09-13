NAPETO U KARIBIMA

Venezuela: Amerikanci su okupirali naš tunolovac

B. S. / Hina

13.09.2025 u 21:59

Venezuelanski patrolni brod klase Guaiqueri (ilustracija)
Venezuelanski patrolni brod klase Guaiqueri (ilustracija) Izvor: Wikimedia Commons / Autor: barakuda
Venezuelanska vlada najavila je u subotu da je razarač Sjedinjenih Država presreo, ukrcao se i okupirao venezuelanski tunolovac na osam sati u vodama ekonomskog pojasa ove latinoameričke zemlje u petak.

U priopćenju kojeg je pročitao venezuelanski ministar vanjskih poslova Yvan Gil, vlada navodi da se upad na brod dogodio na ilegalan i neprijateljski način, da je posadu činilo devet "skromnih" ribara te da je brod bio "bezopasan".

Venezuelanska vlada identificirala je američki brod kao USS Jason Dunham (DDG-109), "opremljen snažnim krstarećim raketama i s visoko specijaliziranim marincima".

Vlada je zatražila da Sjedinjene Države odmah prekinu s takvim djelovanjem, koje "riskira sigurnost i mir Kariba".

Napetosti između Washingtona i Caracasa rastu. Prošli tjedan, u američkom vojnom napadu na Karibima ubijeno je 11 ljudi i potopljen je brod iz Venezuele za koji je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tvrdila da prevozi ilegalne narkotike.

