FOTO Veliki uspjeh splitskog KBC-a: Uvode operacije uz pomoć robota

Riječ je o suvremenoj tehnologiji robotski asistirane kirurgije koja operaterima omogućuje veću preciznost , bolju vizualizaciju operacijskog polja i izvođenje složenih zahvata kroz minimalne rezove. U prvim zahvatima operirane su dvije pacijentice kojima je zbog karcinoma endometrija učinjena histerektomija sa salpingooforektomijom.

Uvođenjem robotski asistirane kirurgije dobivamo mogućnost još preciznijeg i poštednijeg operacijskog liječenja naših pacijentica, izjavio je liječnik Zdravko Odak koji je sudjelovao u operaciji.

U bolnici ističu kako je posebna vrijednost to što su prvi koristili robotski sustav HUGO RAS u ginekološkoj kirurgiji istočno od Njemačke i Italije. Time se KBC Split svrstava među ustanove koje uvode najmodernije kirurške tehnologije u svakodnevnu kliničku praksu.

Kod malignih bolesti, poput karcinoma endometrija, važno je osigurati onkološki siguran zahvat, ali istodobno pacijentici omogućiti što brži oporavak i povratak svakodnevnom životu. Ponosni smo što smo upravo u Splitu napravili ovaj značajan iskorak i vjerujem da će robotska kirurgija postati važan dio našeg daljnjeg rada, dodao je Odak.

Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split Marko Mimica naglasio je da se time potvrđuje kontinuirano ulaganje u stručnost, tehnologiju i kvalitetu skrbi. Uvođenje robotski asistirane ginekološke kirurgije je rezultat znanja, predanosti i timskog rada liječnika, medicinskih sestara, instrumentarki i svih uključenih u operacijski proces. Naš cilj je pacijenticama pružiti liječenje prema najvišim suvremenim standardima u Splitu, bez potrebe za odlaskom u druge centre. Nastavit ćemo širiti tim i razvijati metodu kako bi bila dostupna što većem broju pacijentica, poručio je Mimica.

Iz KBC-a najavljuju da će se operacije uz asistenciju robotskog sustava HUGO RAS nastaviti provoditi redovito, uz planirano uključivanje većeg broja članova ginekološkog tima.

Uz robotski sustav, u KBC-u Split odnedavno je dostupna tehnologija određivanja sentinel limfnog čvora. Riječ je o postupku kojim se omogućuje preciznije utvrđivanje prvog limfnog čvora gdje bi se bolest potencijalno mogla proširiti, čime se kod odabranih pacijentica može izbjeći opsežnije uklanjanje limfnih čvorova.

Takav pristup prati najnovije svjetske trendove u ginekološkoj onkologiji, dodatno smanjuje operacijsko opterećenje za pacijentice i pridonosi bržem oporavku.