ANte Anić

Veliki uspjeh splitskog kardiologa: Studija o srčanoj aritmiji završila u prestižnom časopisu

I.K./Hina

13.05.2026 u 13:45

KBC Split
KBC Split Izvor: Pixsell / Autor: Miroslav Lelas/PIXSELL
Bionic
Reading

Klinička studija splitskog kardiologa Ante Anića o liječenju srčane aritmije objavljena je u prestižnom medicinskom časopisu "The New England of Medicine", što predstavlja izniman stručni i znanstveni uspjeh na međunarodnoj razini, izvijestili su u srijedu iz KBC Split.

Časopis "The New England of Medicine" jedan je od najuglednijih i najcitiranijih medicinskih časopisa na svijetu, čiji radovi značajno utječu na suvremenu kliničku praksu i buduće stručne smjernice.

Objavljivanje rezultata u takvom časopisu predstavlja iznimno priznanje za svakog liječnika i istraživački tim, ali i potvrdu kvalitete ustanove iz koje dolaze, poručuju iz KBC-a.

"AVANTGUARD" studija je ispitivala učinkovitost ranog liječenja fibrilacije atrija kateterskom ablacijom pomoću Farapulse tehnologije, prema protokolu razvijenom u KBC-u Split.

Fibrilacija atrija najčešća je srčana aritmija današnjice i sve je učestalija zbog starenja populacije i suvremenog načina života.

vezane vijesti

"Kod dijela pacijenata liječenje lijekovima često je dugotrajno, opterećeno nuspojavama i ne donosi trajno rješenje jer se aritmija nerijetko ponovno javlja. AVANTGUARD studija uspoređivala je dvije terapijske strategije kod pacijenata s perzistentnom, odnosno trajnijom i zahtjevnijom fibrilacijom atrija. Jedna skupina pacijenata liječena je standardnim pristupom, lijekovima i električnom kardioverzijom, dok je druga skupina odmah nakon dijagnoze upućena na katetersku ablaciju pomoću Farapulse tehnologije“, pojasnio je dr. Anić, kardiolog sa Zavoda za aritmije Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Split.

Rezultati su pokazali da je rana ablacija bila dvostruko učinkovitija od liječenja lijekovima. „Nakon godinu dana praćenja, značajno veći broj pacijenata koji su odmah liječeni ablacijom bio je bez aritmije u usporedbi s pacijentima liječenima standardnom medikamentoznom terapijom“, kazao je Anić.

Bolnica - ilustracija
Bolnica - ilustracija Izvor: EPA / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

Studija "AVANTGUARD" nedavno je predstavljena i na najvećoj svjetskoj konferenciji posvećenoj liječenju srčanih aritmija u Chicagu. Idejni začetnici studije su dr. Anića i  prof. dr. sc. Oussama Wazni, voditelj elektrofiziologije na Cleveland Clinic, koji je posjetio splitski KBC, sudjelovao u radu tima i upoznao se s tehnikom koja se primjenjivala.

KBC Split je bio jedan od tri svjetska centra u kojima se Farapulse tehnologija počela primjenjivati od samog početka, u fazi razvitka, od 2018. do 2020. godine. U standardnoj kliničkoj praksi primjenjuje se od 2021. godine, a predstavlja treću generaciju ablacijskog liječenja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
školska godina

školska godina

Opet promjena u školskom kalendaru: Evo što se vraća
nije joj prvi put

nije joj prvi put

Cure detalji: Djevojka koja je pretukla Filipinca stara je poznanica policije
protuzračno oružje

protuzračno oružje

Anušić: Hrvatska vojska uskoro dobiva moćan sustav obrane vrijedan pola milijarde eura

najpopularnije

Još vijesti