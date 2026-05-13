Veliki uspjeh splitskog kardiologa: Studija o srčanoj aritmiji završila u prestižnom časopisu

Časopis "The New England of Medicine" jedan je od najuglednijih i najcitiranijih medicinskih časopisa na svijetu, čiji radovi značajno utječu na suvremenu kliničku praksu i buduće stručne smjernice.

Objavljivanje rezultata u takvom časopisu predstavlja iznimno priznanje za svakog liječnika i istraživački tim, ali i potvrdu kvalitete ustanove iz koje dolaze, poručuju iz KBC-a.

"AVANTGUARD" studija je ispitivala učinkovitost ranog liječenja fibrilacije atrija kateterskom ablacijom pomoću Farapulse tehnologije, prema protokolu razvijenom u KBC-u Split.

Fibrilacija atrija najčešća je srčana aritmija današnjice i sve je učestalija zbog starenja populacije i suvremenog načina života.