Ulagači se nadaju: Pale cijene nafte

Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima ispod 98 dolara, odražavajući val optimizma među ulagačima da SAD i Iran završavaju okvir sporazuma o okončanju rata i pripremaju teren za normalizaciju isporuka kroz Hormuz
Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 5,65 dolara nižoj cijeni nego na zatvaranju trgovine krajem prošlog tjedna, od 97,89 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 5,43 dolara i stajao je 91,17 dolara.
Tržišta su na početku tjedna ohrabrile naznake pomaka u mirovnim razgovorima SAD-a i Irana.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da su Washington i Teheran uglavnom 'zaokružili' dogovor o mirovnom sporazumu koji bi trebao otvoriti Hormuški tjesnac i utrti put transportu energenata iz regije uz Perzijski zaljev.
Iran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuzom, zabranivši transzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi 'prijateljskih' zemalja prolaze pak tjesnacem u koordinaciji s iranskom vojskom.
SAD pak od travnja blokira iranske luke vojnim brodovima u Omanskom zaljevu i u Arapskom moru, nezadovoljan pregovorima.
Pakistan je u međuvremenu intenzivirao posredovanje između Washingtona i Teherana, a sporazum prizivaju i Katar i Saudijska Arabija.
Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je u nedjelju o mogućem dogovoru Irana i SAD-a koji u razdoblju pregovora predviđa suspenziju američkih sankcija na prodaju iranske nafte, petrokemikalija i njihovih derivata.
Izuzeće bi Iranu omogućilo prodaju nafte bez ograničenja koja proizlaze iz sankcija, tumači Tasnim.
U takvom okruženju mnogi ulagači nagađaju da je američki predsjednik sklon prihvatiti sporazum koji bi omogućio normalizaciju tranzita energenata kroz Hormuški tjesnac i osigurao uvjete za pad cijena goriva prije ljetne turističke sezone.
Analitičari pak upozoravaju da će normalizacija potrajati mjesecima, ukazujući na oštećena naftna i plinska postrojenja
Iz Hormuza su u ponedjeljak izašla dva tankera s ukapljenim prirodnim plinom, na putu prema Pakistanu i Kini. U subotu je pak Perzijski zaljev napustio supertanker s iračkom sirovom naftom i odredištem u Kini koji je čekao tranzit gotovo tri mjeseca, pokazuju podaci o kretanju brodova.
Zbog praznika u Austriji gdje joj je sjedište, Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) nije u ponedjeljak objavila koliko je na kraju prošlog tjedna stajao barel košarice nafte njezinih članica. U četvrtak cijena mu je iznosila 113,44 dolara.