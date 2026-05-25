Ulagači se nadaju: Pale cijene nafte

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 5,65 dolara nižoj cijeni nego na zatvaranju trgovine krajem prošlog tjedna, od 97,89 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 5,43 dolara i stajao je 91,17 dolara.

Tržišta su na početku tjedna ohrabrile naznake pomaka u mirovnim razgovorima SAD-a i Irana.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da su Washington i Teheran uglavnom 'zaokružili' dogovor o mirovnom sporazumu koji bi trebao otvoriti Hormuški tjesnac i utrti put transportu energenata iz regije uz Perzijski zaljev.

Iran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuzom, zabranivši transzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi 'prijateljskih' zemalja prolaze pak tjesnacem u koordinaciji s iranskom vojskom.