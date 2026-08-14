Veliki prijepori oko kakaovca: Novi zakon prijeti proizvođačima i trgovcima

Ganski parlament usvojio je krajem srpnja zakon koji plantažama kakaovca dodjeljuje status zaštićenog zemljišta.

Eventualnu prenamjenu mora odobriti regulator za kakaovac COCOBOD, a kršenje zakona nosi novčane, ali i kazne zatvora do 20 godina.

Cilj je zakona spriječiti prenamjenu zemljišta na kojem se uzgaja kakaovac za aktivnost vađenja ruda ili uzgoj drugih poljoprivrednih kultura.

Kakaovac je na pojedinim dijelovima plantaža već ustupio mjesto kaučukovcu, a ponegdje i rudnicima.

Gana i susjedna Obala Bjelokosti zajedno proizvode polovicu svjetskog kakaa.

Krovna udruga ganskih zadruga uzgajivača i trgovaca kakaom podržava mjere zaštite plantaža, ali dovodi u pitanje pojedine odredbe.

Poljoprivrednike posebno zabrinjava pitanje zemljišta na kojem se uzgoj kakaovca više ne isplati i prijetnja kaznenim progonom ako odluče uzgajati drugu poljoprivrednu kulturu, objašnjava upravitelj udruge Moses Djan Asiedu.

"Slažemo se da treba zaštititi grmove kakaovca jer od njih živimo, ali ponekad poljoprivrednik mora iskrčiti bolesnu plantažu i zasaditi drugu kulturu kako bi ostvario prihod", rekao je Asiedu.

Predsjednik Mahama još nije potpisao zakon niti je naznačio kada bi to mogao učiniti.