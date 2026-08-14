Veliki požar sve bliže Omišu, gradonačelnik: Ozlijeđeni je zadobio opekline, voze ga u bolnicu

Veliki požar koji je u četvrtak navečer buknuo na području Lokve Rogoznice kod Omiša nastavio se brzo širiti pod snažnim udarima vjetra. Vatra je zahvatila velike površine borove šume, a prema informacijama s terena, izgorjelo je više kuća. Požar je stigao i do prigradskih naselja Omiša.

Situacija je tijekom večeri postajala sve ozbiljnija, dok se vatrogasci bore s vatrom koja se zbog jakog vjetra brzo širi. Posebno su dramatični prizori s područja Brzeta, gdje gori borova šuma. Vatra stigla do naselja Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za Net.hr opisao je situaciju kao iznimno tešku. 'Vatra je došla nadomak kuća, ali malo se zaustavila. Došla je do prigradskih naselja Omiša, Nemire i Stanića, a sada se penje u planinu. Vatrogasci brane kuće i uspijevaju, ali puše jak vjetar. Neke kuće jesu izgorjele. Koliko ih je, teško je reći', rekao je.

Potvrdio je i da je jedan muškarac ozlijeđen. 'Imamo jednog ozlijeđenog s opeklinama, sada ga voze u bolnicu', rekao je Močić.

Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL







+41 Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

U dvorani oko tisuću ljudi Stanovnici i turisti evakuirani iz ugroženih područja smještaju se u prihvatni centar u sportskoj dvorani u Omišu. Prema riječima gradonačelnika, ondje je osigurano sve potrebno za prihvat ljudi. 'U prihvatnom centru ima sada oko 1000 ljudi. Imaju piće i krevete, za djecu su osigurane potrepštine, podijeljena je i hrana. Crveni križ stavio je na raspolaganje sve što može. Treba preživjeti, treba izdržati ovu noć', rekao je. Močić je kazao da su u pomoć stigle brojne vatrogasne snage iz cijele Dalmacije.

Evakuacija građana u sportsku dvoranu u Omišu Izvor: Pixsell / Autor: Jakov Prkic







+7 Evakuacija građana u sportsku dvoranu u Omišu Izvor: Pixsell / Autor: Jakov Prkic