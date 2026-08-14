Pakao u Dalmaciji: 'Pet minuta je trebalo da sve plane. Bježali smo s hrpom djece, za čas nas je okružilo'

Veliki požar koji je u četvrtak navečer buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša brzo se proširio, a snažan vjetar dodatno otežava gašenje. Vatra se približila kućama, zbog čega je otvoren prihvatni centar za stanovnike i turiste koje treba evakuirati

Grad Omiš otvorio je Gradsku sportsku dvoranu Ribnjak kao mjesto prihvata za sve koji budu morali napustiti svoje domove ili smještaje. Na terenu su brojne vatrogasne i policijske snage. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić potvrdio je da je situacija vrlo ozbiljna. 'Grozan požar koji je ugrozio kuće. Otvorili smo sabirni centar, dvoranu u gradu, tamo ćemo prebacivati ljude. Interventna policija je poslana. Tri velika požara su. Pobijedit ćemo, ali pitanje je za koliko vremena i kolika će biti šteta', rekao je Močić za Net.hr.

Snažan vjetar dodatno raspiruje vatru i otežava posao vatrogascima. Noćni uvjeti pritom onemogućuju angažman protupožarnih zrakoplova. 'Jak je vjetar koji nosi žestoki plamen, a kanaderi ne mogu po noći. Sve je ostavljeno na hrabrosti ljudi i vatrogasnim vozilima. Prvo se spašavaju ljudi, pa imovina', kazao je Močić.

'Sve planulo u pet minuta' Na društvenim mrežama u međuvremenu se pojavljuju svjedočanstva ljudi koji su se našli u neposrednoj blizini požara. Jedan korisnik Facebook grupe Imocki crnjaci 2.0 opisao je dramatične trenutke bijega iz beach bara 'Morska vila', za koji navodi da se nalazi u blizini mjesta gdje je požar počeo. 'Bižali brat, sestra i ja s hrpom dice iz ‘Morske vile’, gdje je i počeo požar. Pet minuta je trebalo da sve plane. Okružilo nas dok je došlo piće koje smo naručili', napisao je.

Goran Lović, vlasnik kafića Morska vila, koji se nalazi uz magistralu, rekao je da je požar buknuo iznenada na području gdje je šuma. 'Sve je u sekundi planulo. Samo se odjednom sve dogodilo, bio je otvoreni plamen u dijelu gdje je šuma i nema kuća. To je namjerno, jer kako bi inače počelo gorjeti samo od sebe u šumi? Išao sam na Hajduka kad je moja žena koja je to sve vidjela javila da gori iznad kafića u 20 i 23, pa smo se hitno vratili u Lokvu', rekao je Lović za Jutarnji list. Kaže da ‘gori od mora preko ceste sve gore u brdo'. Rekao je da su turisti otišli zbog straha, a da su mještani ostali čuvati kuće. Naveo je da ostalo oko 30 mještana i da se drže plaže. Vatra blizu kuća, otvoren prihvatni centar Gradonačelnik je potvrdio da je plamen vrlo blizu stambenih objekata. 'Nemam informaciju da je neka kuća stradala, ali vatra je blizu mnogih kuća. Ljudi su sigurno u panici', rekao je. Zbog opasnosti od širenja požara Grad Omiš otvorio je Gradsku sportsku dvoranu Ribnjak, gdje se mogu zbrinuti stanovnici i turisti koji budu morali napustiti ugroženo područje.