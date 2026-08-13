VIDEO Strašni prizori u Lokvi Rogoznici: Vatra došla do kuća

Dramatične snimke s požarišta pokazuju veliku vatrenu frontu koja se približila kućama. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da su stambeni objekti ugroženi.

Na terenu je više od 100 vatrogasaca iz više priobalnih županija, a dodatne snage i dalje pristižu kako bi pomogle u zaustavljanju širenja požara.