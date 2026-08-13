VIDEO Strašni prizori u Lokvi Rogoznici: Vatra došla do kuća

Veliki požar koji je večeras buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša približio se stambenim objektima, a situacija na požarištu je vrlo teška. Vatrenu frontu dodatno raspiruje jak vjetar, dok se na terenu bore brojne vatrogasne snage
Dramatične snimke s požarišta pokazuju veliku vatrenu frontu koja se približila kućama. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da su stambeni objekti ugroženi.
Na terenu je više od 100 vatrogasaca iz više priobalnih županija, a dodatne snage i dalje pristižu kako bi pomogle u zaustavljanju širenja požara.
Zbog opasnosti od vatre dio stanovnika i turista već je evakuiran. Za njihov je prihvat otvorena Gradska sportska dvorana Ribnjak u Omišu.
Hrvatska vatrogasna zajednica potvrdila je da je u požaru već zabilježena materijalna šteta na objektima.
Jak vjetar vatrogascima dodatno otežava posao, a situacija na terenu i dalje je ozbiljna.