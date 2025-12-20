OPG u Ivanovom Selu

Veliki požar kod Grubišnog Polja: Izgorjele krave, ovce, svinje...

L. F./Hina

20.12.2025 u 21:17

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
Bionic
Reading

Požar većih razmjera planuo je u subotu predvečer na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) u Ivanovu Selu, a u tijeku je gašenje, izvijestila je Policijska postaja u Grubišnom Polju.

Županijski centar 112 zaprimio je u 18.37 sati dojavu o većem požaru na OPG-u na adresi Praška kbr. 53, u Ivanovu Selu.

Požar je zahvatio zgrade za smještaj životinja i poljoprivrednih vozila. Na teren su upućeni vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grubišno Polje te lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji požar gase.

Kako neslužbeno doznaje Mojportal, izgorjele su krave, ovce, svinje i poljoprivredni strojevi koji su se tamo nalazili, a šteta je ogromna.

Očevid će biti obavljen nakon što se požar ugasi i steknu uvjeti, a službeno izvješće očekuje se tijekom nedjelje, naveli su iz policije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ponosan na njih

ponosan na njih

Vučić objavio video i obratio se građanima: 'Situacija je iznimno komplicirana'
BRZA INTERVENCIJA

BRZA INTERVENCIJA

VIDEO Izbio požar u stanu u staroj jezgri Trogira, nema ozlijeđenih
RAT ILI MIR?

RAT ILI MIR?

'Putin želi cijelu Ukrajinu i neke dijelove Europe!' Reuters objavio dokument koji će uzdrmati svijet

najpopularnije

Još vijesti