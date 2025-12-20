Veliki požar kod Grubišnog Polja: Izgorjele krave, ovce, svinje...

Županijski centar 112 zaprimio je u 18.37 sati dojavu o većem požaru na OPG-u na adresi Praška kbr. 53, u Ivanovu Selu.

Požar je zahvatio zgrade za smještaj životinja i poljoprivrednih vozila. Na teren su upućeni vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grubišno Polje te lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji požar gase.

Kako neslužbeno doznaje Mojportal, izgorjele su krave, ovce, svinje i poljoprivredni strojevi koji su se tamo nalazili, a šteta je ogromna.

Očevid će biti obavljen nakon što se požar ugasi i steknu uvjeti, a službeno izvješće očekuje se tijekom nedjelje, naveli su iz policije.