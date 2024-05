Veliki intervju s Mariom Banožićem: ‘Tražim istinu, neka mi struka objasni ove dvije stvari!‘

Kaže da je imao ozbiljne ozljede.

'Ozljede su bile brojne. Ono što mogu reći da mi je desna noga bila polomljena na tri mjesta i kasnije četvrto nekakvo puknuće, 7-8 rebara, voda na plućima, ključna kost u ramenu. Imao sam po licu 20-ak nekakvih ozljeda, ožiljaka odnosno šivanja. Isto tako, straga je došao nekakav udarac koji je napravio i veliku ozljedu mozga. Imao sam tu sreću, liječničko osoblje koje je bilo je reagiralo i pravovremeno i na način na koje je reagiralo tako da se dogodilo i to buđenje osam dana poslije same nezgode. Ali, prolazim fizikalne terapije i vjerujem da će to sve sjesti na svoje mjesto'.

Sjećate se trenutka sudara.

'Točno ga se sjećam. Dakle, ono što je bitno da je to jutro bila jedna moja redovna aktivnost. Naime, ja već duži niz godina imam jednu dinamiku buđenja ujutro, to je ranije ujutro doručak, uzimanje određene terapije i krećem u dnevne obveze. Taj dan nije obveza bila u pitanju, bilo je jedno druženje koje se već dugi niz godina događa u različitim datumima. Riječ je o jednom tradicionalnom lovu gdje sam išao prije svega kao čovjek koji pripada lovačkom svijetu'.

'Dakle, ono što mogu reći je da nakon svoje vožnje koja je išla u pravcu prema Županji, nakon kamiona koji je vozio ispred mene nekakvih 100 metara, na suprotnom traku pojavljuje se kombi bijele boje koji u nekom trenutku sa svojom zadnjom stranom prelazi u moju stranu. Da li se to dogodilo zbog kočenja ili zbog nečeg drugog, ja sad to u tom trenutku ne mogu reći. Uglavnom, njegova zadnja polovica prelazi u moju stranu. Ja u tom trenutku pokušavam kočiti, međutim odlazim na lijevo i zato se dogodilo ono što sam rekao, nije frontalni sudar nego on je bio više bočno, ali dopustimo da to fizika pojasni, da ja ne bi sad ovdje bio prometni stručnjak. Ali, do samog trenutka sam pokušavao da ne dođe do tog kontakta. Ono što sam zadnje mogao je stisnuti kočnicu i pokušati napraviti najbolje što mogu. Međutim, dogodilo se to da ja sam završio u suprotnoj strani. Dogodio se sudar koji se dogodio'.

Komentirao je 0,20 promila alkojola u krvi.

"To medicinska struka mora objasniti. Koliko sam ja uspio naknadno to ispratiti, riječ je o etilnom alkoholu koji dolazi iz sredstva koje u biti služi za vađenje krvi kao dezinfekcije. Što se tiče nalaza, ne možemo reći da je on lažan. On je kao takav postojao u medicinskoj dokumentaciji, ali to nije alkohol koji je izvađen iz moje krvi. To je znači alkohol koji je donesen na tijelo s ciljem dezinfekcije. Nije istina da sam na ikakvim lumpovanjima bio tu noć. Dakle, ja sam bio potpuno trijezan, bio sam potpuno sabran kao i svako jutro kad se ustajem i ne sjedam jednostavno u auto, a pogotovo taj dan kad ću imati oružje u rukama".

Istaknuo je kako mu je bilo teško čitate tekstove o njemu u medijima koji nemaju veze sa događajem

'Pa evo, recimo ovo da sam bio pijan ili recimo da auto nije bio homologiran, odnosno da nije imao sve potrebne ateste što isto nije istina. Nekakve teze o pretjecanju. Ja nisam pretjecao to jutro. To je ono što zbog same čistoće ovoga događaja, kako sam rekao čovjek je izgubio život, ja želim da prije svega istina izađe van'.