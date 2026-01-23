Amerikanci se spremaju za 'zimsku oluju stoljeća': Temperature bi mogle pasti ispod -40°C

Sjedinjene Američke Države spremaju se za, kako upozoravaju meteorolozi, „izuzetno opasnu“ zimsku oluju koja bi mogla pogoditi golemi dio zemlje

Procjenjuje se da će se s neuobičajeno snažnim naletom zime suočiti više od 160 milijuna Amerikanaca, uz prognoze obilnog snijega i ledene kiše. Oluja bi se trebala premještati prema istoku, od Visokih ravnica i Stjenjaka, ostavljajući za sobom „izuzetno opasne“ uvjete, priopćila je Nacionalna meteorološka služba (NWS), prenosi BBC. Upozoravaju da stiže snažan arktički prodor koji će donijeti temperature duboko ispod ništice te izrazito niske vrijednosti osjeta hladnoće zbog vjetra, što „predstavlja opasnost po život od hipotermije i ozeblina izložene kože“.

❄️ Historic winter storm will impact 200M+ across the U.S. Dangerous ice can be expected from Texas to the Carolinas, and heavy snow from OK to Boston.



This could rival the 1993 “Storm of the Century.” Multiple states have declared emergencies.



Avoid travel this weekend… 🧵 pic.twitter.com/cBXwTb9LSz — Zoom Earth (@zoom_earth) January 23, 2026

Moguć kaos u zračnom prometu Američke prometne vlasti, uključujući uprave zračnih luka u nekoliko velikih gradova, već su upozorile na ozbiljne poremećaje u prometu tijekom vikenda, s mogućim kašnjenjima i otkazivanjima letova. Prema prognozama, oluja će se sporo kretati preko teritorija SAD-a, prekrivajući snijegom niz velikih gradova, među kojima su Memphis, Nashville, Washington DC, Baltimore, Philadelphia i New York. Očekuje se snažno nevrijeme s obilnim snijegom od Južnih Stjenjaka, preko srednjeg Atlantika pa sve do sjeveroistoka zemlje. Podaci s portala za vjerojatnost oborina NWS-a pokazuju da bi područja od Colorada do Zapadne Virginije pa sve do Bostona mogla dobiti više od 30 centimetara snijega.

Amerikanci se pripremaju za 'zimsku oluju stoljeća' Izvor: Profimedia / Autor: Jon Cherry / Getty images / Profimedia







Temperature bi se mogle spustiti ispod -40 °C Iz NWS-a navode da je izgledno obaranje brojnih temperaturnih rekorda, pri čemu bi se najniže vrijednosti na Sjevernim prerijama mogle spustiti i ispod -46 °C. Pritom će znatno šire područje jugoistočnog dijela SAD-a također zahvatiti temperature ispod ništice. Guverneri više saveznih država, među kojima su Arkansas, Georgia, Teksas, Sjeverna Karolina i Južna Karolina, već su proglasili izvanredno stanje. Time je službama za hitne intervencije, uključujući i pripadnike Nacionalne garde, omogućena brza mobilizacija i priprema za odgovor na moguće posljedice nevremena.

Hladnoća bi mogla bit smrtonosna Diljem savezne države New York hladnoća bi mogla biti "apsolutno smrtonosna", upozorila je guvernerka Kathy Hochul. Glavni grad Washington također je proglasio izvanredno stanje zbog očekivane snažne snježne oluje tijekom vikenda. Mjere stupaju na snagu odmah, rekla je gradonačelnica Muriel Bowser. Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je iznimnu hladnoću kako bi opet kritizirao klimatske stručnjake. "Mogu li ekološki pobunjenici molim vas objasniti - Što se to dogodilo s globalnim zatopljenjem?", napisao je na svojoj mreži Truth Social. Pojedine zrakoplovne kompanije putnicima su ponudile mogućnost promjene termina letova, u nekim slučajevima i bez dodatnih troškova, zbog bojazni od masovnih otkazivanja.