Rumunjska razmatra američki zahtjev: Trebaju malu pomoć oko Irana

Vijeće će se ove godine prvi put sastati kako bi raspravljalo o sigurnosnim posljedicama sukoba na Bliskom istoku, njegovu utjecaju na rumunjsko energetsko tržište i "privremenom raspoređivanju vojnih kapaciteta na rumunjskom teritoriju".

To raspoređivanje, rekli su politički izvori bez navođenja detalja, odnosi se na američki zahtjev za korištenje zračne baze Mihail Kogalniceanu.

Dok su neke zemlje EU-a - poput Francuske, Grčke i Italije - poslale ratne brodove na Cipar nakon što su iranski dronovi pogodili britansku bazu na otoku, druge dopuštaju korištenje svojih vojnih baza.