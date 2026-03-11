Rumunjska razmatra američki zahtjev: Trebaju malu pomoć oko Irana

Rumunjski predsjednik Nicusor Dan sazvao je najviše obrambeno vijeće te zemlje članice EU-a i NATO-a u srijedu kako bi raspravilo o tome hoće li dopustiti američkim zrakoplovima korištenje rumunjskih vojnih baza za potporu operacijama protiv Irana, rekli su politički izvori.
Vijeće će se ove godine prvi put sastati kako bi raspravljalo o sigurnosnim posljedicama sukoba na Bliskom istoku, njegovu utjecaju na rumunjsko energetsko tržište i "privremenom raspoređivanju vojnih kapaciteta na rumunjskom teritoriju".
To raspoređivanje, rekli su politički izvori bez navođenja detalja, odnosi se na američki zahtjev za korištenje zračne baze Mihail Kogalniceanu.
Dok su neke zemlje EU-a - poput Francuske, Grčke i Italije - poslale ratne brodove na Cipar nakon što su iranski dronovi pogodili britansku bazu na otoku, druge dopuštaju korištenje svojih vojnih baza.
EU dužnosnici osudili iranske napade u regiji
Većina visokih dužnosnika EU osudila je iranske napade u regiji i pozvala na okončanje i diplomatsko rješenje sukoba.
Sjedinjene Države prošle su godine povukle oko 1000 svojih vojnika iz rumunjske zračne baze Mihail Kogalniceanu, usredotočene na vlastite granice i indopacifičku regiju. Još 1000 američkih vojnika ostaje u Rumunjskoj.
Stalna saveznička prisutnost u Rumunjskoj iznosi oko 3500 NATO vojnika, uključujući američke vojnike.
Rumunjska dijeli kopnenu granicu od 650 km s Ukrajinom, preko koje su ruski dronovi prelijetali prema Kijevu, dok mine u Crnom moru iz sukoba utječu na ključne trgovinske i energetske rute.