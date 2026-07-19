Velika noćna akcija splitske policije: Čak 115 vozača isključeno iz prometa zbog alkohola i droge

Osim toga, policija je tijekom akcije sankcionirala još 22 vozača zbog uklanjanja dB killera , uređaja koji služi za smanjenje buke ispušnog sustava.

Uz pomoć djelatnika stanice za tehnički pregled obavljen je izvanredni tehnički pregled 35 vozila, među kojima je bilo 30 motocikala. Neispravnosti su utvrđene na čak 30 vozila, dok su na 19 vozila otkrivene nedopuštene preinake , uglavnom neispravni ili modificirani ispušni sustavi koji tijekom vožnje stvaraju prekomjernu buku.

Kako su priopćili iz PU splitsko-dalmatinske, na području Splita sankcioniran je ukupno 81 vozač zbog prometnih prekršaja, od kojih su 54 bili vozači motocikala i mopeda.

Zbog utvrđenih tehničkih nedostataka iz prometa je privremeno isključeno 27 vozila, kojima su oduzete registarske pločice do otklanjanja nepravilnosti i ponovne potvrde tehničke ispravnosti.

Iz Policijske uprave ističu kako je riječ o nastavku pojačanih aktivnosti čiji je cilj povećanje sigurnosti motociklista u prometu, ali i zaštita građana od prekomjerne buke koju proizvode tehnički neispravna ili nepropisno preinačena vozila.

Navode kako su od početka godine evidentirali više od 3.000 prekršaja koje su počinili motociklisti, a s pojačanim nadzorima nastavit će i u narednom razdoblju.

Iz prometa isključeno 115 vozača

Tijekom protekle dvije noći na području Splitsko-dalmatinske županije policija je iz prometa isključila 115 vozača koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Najveći broj prekršitelja zabilježen je na području Splita, a slijede Sinj, Imotski, Solin i Kaštela.

Iz policije poručuju kako se pojačane aktivnosti nadzora prometa nastavljaju i tijekom večeri na području cijele Splitsko-dalmatinske županije te pozivaju sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa.